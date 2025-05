Pros y contras de un cine enigmático

Comenta Compartir

No podía dejar de recordar los viejos álbumes de fotos mientras veía 'Sound of Falling', título internacional de la segunda película de la directora alemana ... Mascha Schilinski, pero cuyo nombre original se traduciría por 'Mirando fijamente al sol'. No importa la adecuación de uno u otro, porque el film se sitúa en una dinámica no precisamente narrativa, sino más bien enigmática, casi fantasmal en su retrato de cuatro niñas o adolescentes en una granja del norte de Alemania durante otras tantas décadas del siglo XX.

Menciono lo del álbum porque nos situamos ante 'Sound of Falling' igual que cuando alguien nos enseña uno con imágenes de sus predecesores o sus antepasados. Vamos contemplando las sucesivas fotos atendiendo a las explicaciones del que nos lo muestra, pero solo en algunas de ellas hallamos elementos atractivos para quienes no hemos conocido a esas personas. A veces, nos fascina la capacidad de sugerencia de lo que vemos, nos asombra cuanto «dice» respecto a una época, un ambiente, un tiempo pasado, con ese maravilloso poder de la fotografía de congelar un instante único. Pero también nos sucede que muchas páginas no nos aportan nada y, sobre todo, carecemos del sustrato emocional que sí posee el que enseña el libro, no quienes lo observamos, a menudo envueltos en la indiferencia. Ese es el paralelismo que creo que mejor describe el film de Schilkinski: junto a magníficas secuencias, plenas de inventiva, evocación y encanto, otras muchas no aportan más que la creencia un tanto suficiente de la coguionista y directora hacia la importancia de su trabajo, en su carácter especial y excelente. El espectador se queda admirándolo en muchos momentos, aunque difícilmente habrá un sentimiento de empatía hacia lo que muestra la pantalla en sus excesivas dos horas y media. Sea como fuere, cercano en varios puntos al cine de Terrence Malick en su reflejo del pasado, 'Sound of Falling' será uno de los títulos relevantes de esta edición de Cannes, y en su directora hay, sin duda, alguien cuya carrera conviene seguir de cerca. Noticia relacionada Los españoles Carla Simón y Oliver Laxe competirán por la Palma de Oro de Cannes Como también la de un joven director chileno, Diego Céspedes (de tan solo 30 años), cuya ópera prima, 'La misteriosa mirada del flamenco', se ha presentado en la sección paralela Un Certain Regard. La insólita existencia de un club de travestis junto a una explotación minera del Chile profundo en la década de los 80, es el escenario de la trama de amor, odio y necesidad familiar que vive una niña de once años. Con su abierta metáfora en torno al sida y salvo ciertos desfallecimientos en su segunda parte, el film revela a un cineasta «con pulso creativo», que es lo mejor que se puede decir de alguien que se pone por primera vez tras la cámara.

