El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Cuánto, cuánto, cuánto'. RTVE

Famosos multiuso

Crítica TV ·

Nos debe encantar esto de ver a un famoso(a) en apuros, y sí, es que somos muy morbosos, y más si hay 'tomate' entre ellos

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Cantante, a tus canciones, actor a tus papeles o corrupto a tus corruptelas. Antes esto era así, pero las teles se han provisto de famosos ... multiuso, personajes que valen para un roto y para un descosido, siempre que se les pague lo suficiente para equilibrar sus finanzas, para salir en sus programas. Basta con que se sea un famosillo con necesidades económicas para que aparezca una televisión que le ponga a competir en un concurso de cocina, a sobrevivir sin medios en una isla desierta o a participar en una aventura hasta del fin del mundo. Nos debe encantar esto de ver a un famoso(a) en apuros, y sí, es que somos muy morbosos, y más si hay 'tomate' entre ellos. Creo que parte del gran fracaso de 'Cuánto, cuánto, cuánto' ha sido que en el concurso participaban los famosos, mientras los elegidos entre el público como concursantes eran convidados de piedra. Y esto al margen de que a nadie le interese saber cuánto mide un metro o pesa un gramo, y perdonen la ironía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  2. 2 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  3. 3

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  4. 4

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  5. 5 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  6. 6 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid
  7. 7 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  8. 8

    El día que dos ministros inauguraron dos fábricas de Renault y el vicario las bendijo
  9. 9

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    Un incendio devora una autocaravana en apenas unos minutos en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Famosos multiuso

Famosos multiuso