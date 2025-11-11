El éxito del fracaso o el fracaso del éxito, en el Aula de El Norte Gervasio Posadas, acompañado por su hermana Carmen, conversará sobre su última novela en el Círculo de Recreo de Valladolid este miércoles

En un mundo de medianías, ¿puede el éxito personal ser percibido por los demás como un fracaso? ¿Puede el fracaso convertirse en éxito, incluso en éxito arrollador ante un público carente por completo de criterio? ¿O todo al mismo tiempo y sin ningún tipo de razonamiento aparente? Sobre todas estas cosas se articula la trama de la última novela de Gervasio Posadas, alrededor de la cual se celebrará la próxima edición del Aula de Cultura de El Norte de Castilla, en la que acompañará además al escritor su hermana, la novelista Carmen Posadas.

Publicada por Espasa, 'El fracaso de mi éxito' es una novela «divertida y ácida», en la que «a veces uno no sabe si reír o llorar», en palabras de Luis Landero. Una fábula contemporánea que nos cuenta la historia de un escritor fracasado, que cada día comprende menos cómo nadie quiere publicar sus libros, tan esforzados y talentosos, frente a la mediocridad de los títulos que van apareciendo, uno tras otro, en el panorama editorial, todos ellos bajo un mismo signo: el de la mediocridad. Sobre las veleidades de un mundo editorial dominado por la necesidad del éxito, la fama y el dinero, Gervasio Posadas construye una novela de «moderna picaresca», en palabras de Rosa Montero, donde sobre la frustración literaria el protagonista sufre su propia decepción en el plano personal. Divorciado, tendrá que plantearse seriamente su relación con una hija adolescente que, por cierto, no ha leído un solo libro en su vida. Ni de su padre ni de nadie más. Y acabará atrapado en otra de las enredaderas de nuestro tiempo: las redes sociales.

Una sátira del mundillo literario actual, y de paso una reflexión en clave de humor de la sociedad en la que vivimos, sobre la que hablarán Gervasio y Carmen Posadas, en un encuentro que tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre, a las 19:30, en el Círculo de Recreo de Valladolid, en una nueva edición del Aula de Cultura de El Norte, que se celebra con el patrocinio de la Fundación Vocento y la Fundación Caja Rural de Zamora.