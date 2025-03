Emilio del Río: «La ira es un delito del espíritu que hay que aprender a controlar»

Si Cicerón, Marco Aurelio o Séneca levantaran la cabeza, se alegrarían de ver cómo la sabiduría clásica sigue viva en espacios de diálogo como el ... Aula de Cultura de El Norte de Castilla. El Círculo de Recreo de Valladolid, lleno hasta la bandera, acogió este martes una nueva cita de estos encuentros. El protagonista fue el profesor, latinista y divulgador Emilio del Río, quien presentó su última obra 'Carpe Diem'.

La jornada, patrocinada por la Fundación Vocento y la Fundación Caja Rural de Zamora y presentada por Carlos Aganzo, director de Relaciones Institucionales en El Norte, atrajo a un público diverso, desde estudiantes y académicos, hasta amantes de la cultura clásica y 'escuchantes' del programa de radio en el que del Río colabora cada semana. Él hizo gala de su mejor oratoria y sentido del humor para reivindicar la importancia de los autores grecolatinos a la hora de comprender el presente y mejorar nuestra vida cotidiana.

Según explicó, el libro es una «guía práctica para ser feliz», una especie de «manual de autoayuda», aunque también una «defensa contra los manuales de autoayuda tradicionales». Él comparte todas sus lecturas de los clásicos. Lecturas que le han ayudado a encontrar el camino hacia la felicidad. «No es un libro teórico sobre el estoicismo o el epicureísmo, sino una recopilación de ideas y reflexiones útiles para la vida», señaló.

Uno de los temas centrales es que «la vida es una pelea», pero no contra los demás, sino contra uno mismo y las adversidades. «La clave no está en lo que nos pasa, sino en cómo respondemos ante ello. El problema no es Trump, sino en como reaccionamos nosotros ante lo que hace Trump. Séneca, que es el representante estoico por excelencia, decía que 'vivir es combatir', la vida es caerse y levantarse. Es sobreponerse», indicó.

Inspirándose en Heráclito, del Río habló del cambio y recordó que «todo fluye» y que «nunca nos bañamos dos veces en el mismo río». «Por eso, la única certeza en la vida es que habrá cambios, y lo importante es nuestra actitud ante ellos». Destacó también del valor de la amistad, algo que los clásicos ya mencionaban. «Estar con amigos genera tantas conexiones neuronales como correr seis kilómetros». Además, reivindicó la importancia del equilibrio. «Nada en exceso», otra máxima de los antiguos griegos y romanos.

Ampliar Emilio de Río hizo gala de su sentido del humor a lo largo de toda la charla Rodrigo Jiménez

Abordó el papel de las emociones y la necesidad de entrenarlas, igual que el cuerpo. «La ira es un delito del espíritu que hay que aprender a controlar. Alcaraz entrena el cuerpo y desde que rompió una raqueta en un partido, también entrena las emociones», señaló. El latinista resaltó también la importancia del perdón como una fuente de paz personal. «No guardar rencor te da serenidad», apuntó.

Carpe Diem es un viaje por la sabiduría clásica aplicada a la vida moderna, con un mensaje claro: «Buscar siempre el lado positivo de la vida», y por ello, y haciendo gala de su buen humor, terminó la charla haciendo poner en pie a todo su público para cantar, «Abre los ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida», mientras todo el mundo le aplaudía.