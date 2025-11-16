El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Desde la izquierda, Rufa Fernández, Mónica Aguado y Carmen Andrés.

Desde la izquierda, Rufa Fernández, Mónica Aguado y Carmen Andrés. Carlos Espeso

De las rederas al wabi-sabi, con el Grupo Aguafuerte

La Fundación Segundo y Santiago Montes reúne en 'Lo nuestro' obra de Mónica Aguado, Carmen Vecino, Rufa Fernández y Mercedes Vecino

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:48

La Fundación Segundo y Santiago Montes acoge la exposición del Grupo Aguafuerte 'Lo nuestro'. Hasta las 14 de diciembre pueden verse en la sala de calle Núñez de Arce de Valladolid las últimas obras de Carmen Andrés, Rufa Fernández, Mónica Aguado y Mercedes Vecino.

Carmen Andrés muestra grabados y otras obras de técnica mixta.Los primeros más abstractos, los segundos evocan al mar embravecido y nocturno y los incendios del pasado verano.

Rufa Fernández trabaja la tela con técnicas japonesa como el wabi-sabi y el boro. «Responden a una filosofía que indaga en la belleza de lo imperfecto, que subraya lo transitorio, lo sencillo, siempre a través de materiales naturales», explica Rufa quien presenta obras con telas, «cosidas con cordones de distintos colores que remiten a la heridas, a las desilusiones» y con fibra de vidrio tratada. «Esta absorbe el color muy intensamente». Al fondo, un cuadro hecho con tartalana, «la tela que usamos para limpiar las planchas de grabado. Las he dejado al natural con el color de las planchas limpiadas».

Por su parte, Mónica Aguado está interesada últimamente por las rederas y la recuperación del oficio de esas mujeres que cosían las redes de pesca. Con algunas desechadas, en las que se prenden sus peces grabados, ha montado las cortinas que unen sus gofrados. «Es una técnica de grabado en la que no se usa color. Se ve el relieve de la redes». El gofrado blanco contrasta con el color de sus fotografías. Por último Mercedes Vecino fotografía montañas heridas por los incendios además de las construcciones montañesas en madera y piedra.

