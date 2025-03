Pilar López, la artista vallisoletana que extrae vida y colorido al algodón, cáñamo y arpillera

La profusión de colores vivos es seña de identidad de Pilar López Ruiz (Valladolid, 1956) desde que se aficionó a pintar telas de cortinas, cojines, ... visillos y mesas camilla, una querencia que mantiene cuando, hace cuatro años, se lanzó a convertir sus dibujos pintados en cuadros. En la Fundación Segundo y Santiago Montes ha colgado una veintena de piezas de esta última etapa, cuadros pintados sobre lino, algodón, arpillera y cáñamo en los que se entrega mayoritariamente a la abstracción.

Ampliar Cuadros sobre las viviendas que rodean las laderas del cerro de San Cristóbal en Lima (Perú). Mar García

«Nunca he pintado sobre otro soporte que no sea el tejido», cuenta quien ha compaginado esta vertiente artística con las clases de Lengua y Literatura en un instituto de secundaria en Tordesillas. «Las telas ofrecen múltiples posibilidades, en ellas el color empapa de una manera muy peculiar».

Los tejidos empleados son naturales, cada vez más difíciles de encontrar en el mercado y a precios «elevadísimos». Autodidacta en el manejo del tejido, el dibujo y la mezcla cromática, comenta que la arpillera resulta el lienzo más complicado para absorber colores, aunque también es «el más agradecido».

Ampliar Piezas de la muestra. Mar García

Tras un viaje a Perú que la dejó «impactada», se decidió a pintar una imagen que no olvida del cerro limeño de San Cristóbal, con laderas atestadas de casas e infraviviendas, una escena que ha llevado a tres cuadros también plenos de colorido en contraste con cielos grisáceos. En locales de hostelería como el Puerto Chico, Morgan o la General ha enseñado unas creaciones a las que se entrega sin hacer bocetos, pintando directamente. «Soy una apasionada de los tejidos, quizá porque nunca he comprado cortinas, cojines ni visillos, me ha gustado siempre confeccionarlos yo misma y pintarlos a mi manera», explica la protagonista de una exposición que se puede visitar hasta el 6 de abril los viernes de 19:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas.