El Museo de Escultura culmina con 'Ladylike', de Elo Vega, su ciclo de arte contemporáneo La exposición, gratis en el Palacio de Villena de Valladolid hasta el 8 de marzo de 2026, estará acompañada de una variada programación educativa y cultural

El Norte Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 21:26 Comenta Compartir

El Museo Nacional de Escultura, dependiente del Ministerio de Cultura, inauguró en la mañana del martes la exposición 'Ladylike. Disciplinamiento, belleza y violencia', de la artista Elo Vega, con la que culmina la programación expositiva de 2025 dedicada al arte contemporáneo. La muestra estará abierta al público en el Palacio de Villena en Valladolid, con entrada gratuita, hasta el 8 de marzo de 2026.

La exposición presenta una serie de obras derivadas de la investigación que Elo Vega desarrolla en torno a la relación entre la estatuaria clásica y la iconografía propia de la publicidad y revistas destinadas a mujeres. Las obras se configuran a modo de un ensayo visual en torno a la representación del cuerpo femenino como territorio en el que se encarnan y se disputan las obsesiones, sueños, fantasías y los miedos de una sociedad en mutación.

La muestra reúne 15 obras, formadas por más de 100 piezas agrupadas en series y realizadas en soportes y materiales de lo más diversos, como el bordado, el óleo sobre fotografía o la escultura en resina, entre otros. Unas piezas que conviven con tres figuras femeninas realizadas en escayola que pertenecen a la propia colección de reproducciones del Museo y están expuestas habitualmente en su sede de la Casa del Sol.

El plato fuerte es la instalación 'Rape Scene', creada específicamente para ese espacio e inspirada en 'El rapto de las sabinas' que combina impresiones digitales, vídeos, carteles, postales, fotografías o vinilos, de dimensiones variables, conformando un gran 'mural barroco'.

El Museo Nacional de Escultura acompañará esta exposición de una variada programación cultural formada por talleres para toda la familia, visitas temáticas o visitas dirigidas a colectivos especiales.

Cuestiones sociales

Elo Vega Elo Vega (Huelva, 14 de abril de 1967) es una artista visual que aborda cuestiones sociales, políticas y de género desde una perspectiva feminista antipatriarcal. Sus proyectos artísticos abordan los procesos de generación y reproducción de ideología y construcción de identidad, desde una perspectiva crítica de la cultura como instrumento político.

Ha recibido diversas becas de intercambio universitario con l'Ecole Regional de Beaux Arts de Nantes (Francia), la Facultad de Filosofía y Letras en la Benemérita Universidad de Puebla (México) o la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana (México).

En 2021 obtuvo la Beca AECID-MAEC de residencia artística en la Real Academia de España en Roma. Ha participado en proyectos de pedagogía colectiva y exposiciones, principalmente en torno a la construcción de la historia, la memoria y las identidades.

Su obra ha estado presente en instituciones como el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, el MACBA, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museu Picasso de Barcelona, el IVAM, el MUSAC, Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma de Mallorca o el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile.