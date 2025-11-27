El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras de María Jesús Casado, en el MUVA. El Norte

Magistri reúne la obra de cinco profesores en el Museo de la UVA

Paisajes, marinas, retratos y bodegones podrán verse hasta el 30 de enero

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

Comparten que están jubilados, que fueron profesores de la Universidad de Valladolid de distintas disciplinas académicas y que disfrutan pintando. 'Magistri', la exposición temporal que puede verse en el Museo de la UVA hasta el 30 de enero, reúne obras de María Jesús Casado, Juan Antonio López-Sastre, Jesús Feijó Muñoz, F. Manuel Nieto Bayón y Jesús Matías Núñez García.

Bodegones, paisajes, marinas y retratos son los temas más recurrentes. Feijó, emérito de Arquitectura, muestra su interés por edificios como la fachada de la propia UVA, el patio del Colegio de San Gregorio o la torre de San Martín desde una calle aledaña. El químico López-Sastre liga desde 1998 sus óleos con su vida familiar y sus viajes. Dos retratos infantiles, un puerto pesquero de Malta y un detalle de su propio taller demuestran su pericia expresiva con los pinceles. María Jesús Casado confía más en el color que en el dibujo, firma una marina que escapa de los límites del marco. El médico Núñez García propone paisajes arquitectónicos, marinos y del llano casi infinitos, deleitándose en las transiciones del color.

Y el estomatólogo F. Manuel Nieto Bayón gusta del agua de Venecia, en la que su gondolero surca los canales, de marinas norteñas y de registros de un Valladolid excepcional, como la calle Cascajares nevada.

Te puede interesar

