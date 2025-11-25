Jonás Fadrique tienta e inquieta al espectador con el paraíso en 'Fuera de campo'

El artista vallisoletano vuelve a la galería Javier Silva con 'Fuera de campo', propuesta en torno a una fotografía mural que tienta a los visitantes ... con el paraíso caribeño. El contraste con los primeros fríos la hace más seductora.

Esa imagen se titula 'Rentrer dans le décor', literalmente «entrar en el decorado». El galicismo no es gratuito, abre una polisemia buscada por el creador, formado primero en Salamanca y, luego, en París. «Uno de sus significados es salirse de la carretera, entrar en el decorado es chocar con un obstáculo y salirse de la vía», explica en la hoja de sala. Las inmediaciones del camino son 'decorado' si hay accidente, si no, son paisaje, en la acepción francesa. Otro de los significados es «pasar inadvertido, integrarse, mimetizarse».

Ese edén estival, que atrapa la mirada nada más entrar en la galería de la calle Renedo, reaparece en una serie de pósters, 'mimetizado' en otros contextos: una camiseta, una chapa, un llavero, una caja de cerillas, un carta, una taza hecha añicos... Soportes eventuales, efímeros, discretos, en contraste con una imagen original tan contundente. Fadrique plantea una suerte de paraíso portátil, en dosis asumibles en esta sociedad de consumo voraz e inmediato. 'Fuera de campo', lo que no se ve en ese mural, lo que cursa más allá de su atracción, son los deseos de cada cual, la utopía a una escala que no duela.

Jonás Fabrique aplica ese 'fuera de campo' a la trastienda de la galería, colocando una de sus obras en esa otra exposición de fondo a la que pocos visitantes se aventuran. Destaca la «mediación» del galerista, además de la venta, su objetivo primigenio.