El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una visitante observa el mural de Jonás Fadrique. Carlos Espeso

Jonás Fadrique tienta e inquieta al espectador con el paraíso en 'Fuera de campo'

Un mural organiza el espacio de la galería Javier Silva a partir del cual el artista propone variaciones de la imagen en otros contextos

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

El artista vallisoletano vuelve a la galería Javier Silva con 'Fuera de campo', propuesta en torno a una fotografía mural que tienta a los visitantes ... con el paraíso caribeño. El contraste con los primeros fríos la hace más seductora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  3. 3 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  4. 4

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  5. 5 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo
  10. 10 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Jonás Fadrique tienta e inquieta al espectador con el paraíso en 'Fuera de campo'

Jonás Fadrique tienta e inquieta al espectador con el paraíso en &#039;Fuera de campo&#039;