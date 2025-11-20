Joaquín Reyes diseña el cartel del IX Foro de la Cultura La próxima edición se celebrará del 19 al 22 de febrero y tendrá como lema 'Pocas cosas como el Universo'

El Foro de la Cultura celebrará su novena edición del 19 al 22 de febrero de 2026 en Valladolid bajo el título 'Pocas cosas como el Universo'. La cita se ha propuesto abordar una de las grandes preguntas de nuestro tiempo: ¿cuál es el lugar del ser humano en el universo? Para ello, contará con la participación de físicos, científicos biomoleculares, arqueólogos, atletas, matemáticos, espeleólogos, oceanógrafos, astronautas, neurocientíficos, periodistas, músicos, filósofos, ajedrecistas, creadores o psicólogos, entre otros expertos.

El Foro de la Cultura marca un nuevo impulso para un proyecto comprometido con la divulgación científica, el pensamiento crítico y el diálogo entre disciplinas. La novena edición del encuentro propondrá, como ya es habitual, actividades paralelas que se extenderán por diferentes espacios de la ciudad –aún por determinar–, como exposiciones, conciertos, un ciclo de cine, conferencias o proyecciones.

Para esta nueva edición, el diseño del cartel ha sido realizado por el dibujante, guionista, actor y cómico Joaquín Reyes. El próximo 18 de diciembre, el Foro de la Cultura realizará una fiesta de presentación en la Sala Porta Caeli (20:30 horas), en la que actuará el grupo Ni Mili ni Vanilli y el Dj Inkilino Comunista.

El Foro de la Cultura se caracteriza por una programación de calidad, actual y accesible a la ciudadanía, y por el que ya han pasado profesionales como Zygmunt Bauman, Todd Solondz, Boris Cyrulnik, Alejandro Amenábar, Peter Sloterdjik, Philipp Blom, Emmanuel Carrére, Philippe Lançon, Vandana Shiva, Saskia Sassen, Petros Márkaris, Caddy Adzuba, Joaquín Reyes, Gilles Lipovetsky, Rafael Moneo, Verónica O'Keane, Jaume Plensa, Lara Almarcegui, Antonio López, Eleanor Saitta, Marc Augé, María Blasco, Manuela Carmena, Pablo D'Ors, Margarita Salas, Aubrey de Grey, Christian Felber, Richard Stallman, Amber Case, Carlo Ratti, César Rendueles, Jean Jacques Aillagon, Inger Enkvist, etc .