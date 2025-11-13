El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las intervenciones de Aballí en la verja de la Casa de Cervantes.

Ver 24 fotos
Una de las intervenciones de Aballí en la verja de la Casa de Cervantes. Alberto Mingueza

Ignasi Aballí lee entre líneas 'El Quijote' y lo lleva a las paredes de la Casa de Cervantes

El artista visual barcelonés inaugura con 'Ver para leer' el ciclo expositivo 'Casa tomada' en el museo del escritor

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Abrir la Casa Museo de Cervantes a los artistas contemporáneos, unir creación visual y palabra para enganchar a nuevos públicos y fidelizar a los ganados ... es el objetivo de 'Casa tomada', un ciclo expositivo que ha inaugurado Ignasi Aballí.

