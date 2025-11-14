El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María Calleja, en el centro, antes del homenaje en la Fundación. Mar García

La Fundación Segundo y Santiago Montes celebra sus 30 años con un homenaje a María Calleja

Formó tándem con Cati Montes al frente del proyecto educativo en El Salvador y el programa cultural en Valladolid

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:32

Comenta

Al poco de llegar a Valladolid, María Calleja, que venía a organizar la obra social y cultural de la Caja de Ahorros Provincial, luego Caja ... España, conoció a Cati Montes y se hicieron amigas. La profesora de la Universidad de Salamanca tomó las riendas de una criatura familiar, la Fundación Segundo y Santiago Montes. «Decía que la muerte se la puso en sus manos», recuerda María. Y es que fueron muriendo sus hermanos, tras Segundo (jesuita asesinado en El Salvador) y Santiago (pintor), el resto. Cristina era la que se ocupaba de la Fundación, pero también falleció.

