El fotógrafo vallisoletano Víctor Alonso expone en Nueva York sus proyectos sobre la cultura japonesa

El fotógrafo Víctor Alonso (Valladolid, 1985) ha inaugurado este viernes en Brooklyn, Nueva York, una exposición que reúne sus dos proyectos más reconocidos: 'Los Últimos ... Game Center' y 'Tokyo Nights'. La muestra se presenta en Vitamin, un nuevo espacio cultural abierto en Williamsburg, uno de los barrios más alternativos de la ciudad. «Estoy muy contento. Exponer en Nueva York dos trabajos fotográficos que han recorrido distintas galerías del mundo es una auténtica gozada. Especialmente, además, Nueva York es una meca para el arte, en este caso para la fotografía», señala el propio Alonso, entusiasmado por la acogida.

El proyecto 'Los Últimos Game Center' nació de un viaje a Japón en 2023, durante el cual Alonso visitó más de treinta salones recreativos en plena desaparición. De aquella experiencia surgieron más de 200 fotografías que documentan no solo las máquinas, los espacios, los jugadores y trabajadores que todavía mantenían vivo ese universo. Publicada por la editorial Héroes de Papel, la primera edición del fotolibro —1.600 ejemplares— se agotó rápidamente. Una segunda edición ampliada verá la luz en 2026. Mientras tanto, la exposición sigue itinerando tras hacer escala en Tokio, Los Ángeles, Londres, Madrid, Barcelona y ahora Nueva York. La obra de Alonso ha recibido el reconocimiento de la prensa especializada, del público y, especialmente, de los propios propietarios de arcades en Japón, que ven en ella un modo de mantener vivo el espíritu de aquellos lugares que marcaron a generaciones enteras. «Es un testimonio visual del fin de una era. Desde que publiqué el proyecto, casi una cuarta parte de los locales fotografiados ha cerrado sus puertas», recuerda Alonso.

En Williamsburg, el recorrido expositivo se completa con imágenes de 'Tokyo Nights', el primer fotolibro del artista vallisoletano, dedicado a retratar la vida nocturna y la atmósfera urbana de la capital japonesa. Ambas obras dialogan en el espacio, ofreciendo una mirada complementaria sobre la identidad contemporánea del país asiático. «La galería es una maravilla. Se inauguró el viernes con mi obra y tiene más exposiciones cerradas para el resto del año», explica Alonso. La inauguración de la galería y de la exposición del vallisoletano incluyó también una fiesta de recepción que sirvió para acercar su obra a un público diverso.