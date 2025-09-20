El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El fotógrafo vallisoletano Víctor Alonso en la exposición inaugurada en Nueva York El Norte

El fotógrafo vallisoletano Víctor Alonso expone en Nueva York sus proyectos sobre la cultura japonesa

El artista ha expuesto sus trabajos fotográficos 'Los Últimos Game Center' y 'Tokyo Nights' en el espacio recién estrenado Vitamin, en el barrio de Williamsburg

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:55

El fotógrafo Víctor Alonso (Valladolid, 1985) ha inaugurado este viernes en Brooklyn, Nueva York, una exposición que reúne sus dos proyectos más reconocidos: 'Los Últimos ... Game Center' y 'Tokyo Nights'. La muestra se presenta en Vitamin, un nuevo espacio cultural abierto en Williamsburg, uno de los barrios más alternativos de la ciudad. «Estoy muy contento. Exponer en Nueva York dos trabajos fotográficos que han recorrido distintas galerías del mundo es una auténtica gozada. Especialmente, además, Nueva York es una meca para el arte, en este caso para la fotografía», señala el propio Alonso, entusiasmado por la acogida.

