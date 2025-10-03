'Benefactum' reúne la obra de 30 joyeros de 18 países en Valladolid La exposición, organizada por Cearcal, puede verse hasta el 31 de octubre

Uno de los joyeros junto a sus creaciones en la sala de exposiciones de Cearcal.

El Norte Viernes, 3 de octubre 2025, 22:09 Comenta Compartir

El Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (CEARCAL) ha inaugurado 'Benefactum. I Muestra de Joyería Contemporánea Internacional', una exposición que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre y que reúne en Valladolid a treinta autores de 18 países, comisariados por el joyero vallisoletano Salvador Vico Galán. Por primera vez la ciudad acoge una panorámica tan amplia de la joyería contemporánea, con obras que exploran los límites de la orfebrería, el diseño y el arte.

Entre los participantes se encuentran Agata Tkaczynska (Polonia, Mundos submarinos. Reconstrucción), Ainhoa Estancona (España, Beltxargaren Dantza), Ana Pina (Portugal, Leku n. 11), Carlo Lucidi (Italia, Mar de Rodas), Carlos Fernández-Hoyos (México/España, Colgante Santa Teresa), Carmen López (España, Aristoloachea Clemátide), Cecilia López (Argentina/Estados Unidos, Lo eterno escondido en lo mínimo), Clara del Papa (Italia/Venezuela, CDP Silencio Brooch), Claude Lescar (Francia, Precious Relics 2024), Cristina Martín (España, Eine kleine Stimmgabel), Elvira Cibotti (Argentina, Anillo VIII. Colección Vasijas y Cuencos), Fabiana Fusco (Italia, Sálvame Broche), Jana Machatová (Eslovaquia, Broche Exercise nº 221), Juan Riusech (España, Medieval II), Kiseno (Colombia, Sísifo), Kristýna Spanihelová (Chequia, Border), Lidia Puica (Rumanía, Perfect Imperfect, Collar, 2024), Lily Preve (Grecia, A Kind of Rose), Lynne Speake (Reino Unido, I Was Meant to Be a Ring), Lluís Comín (España, Muntanya Mágica 16), Lorena Jarpa (Chile, Broche Fuga en Azul), Luis Acosta (Argentina/Países Bajos, Collar Gorguera), Magdalena Vélez (España, Brazalete Pórticos), Mónica Peksa (Austria, Paper Necklace 2025), Olena Levder (Ucrania, Main Brooch Kiss), Patricia Iglesias (Chile, Broche El Susurro del Viento), Silvia Serra (España, Traces 3), Vesna Kolobaric (Croacia, Satélite), Xerxes Carruana (Cuba, Por culpa del tirano) y Yael Olave (España/Chile, Carcoma II).

Ampliar Público en la muestra de joyería. Aída Barrio

El conjunto exhibe la fuerza de un lenguaje artístico que trasciende lo ornamental para convertir cada joya en un espacio de investigación y experimentación, con materiales tan diversos como plata, vidrio, turba, cerámica, fibras naturales, resinas epoxi, papel, bronce, algodón o plásticos reciclados, trabajados mediante técnicas que van desde la orfebrería y el esmalte al fuego hasta el termomodelado o la incrustación de piedras y pigmentos.

El título de la muestra, 'Bene Factum' –lo bien hecho–, resume el espíritu que impulsa la iniciativa: «Hay ocasiones únicas, esta exposición es una muestra de ello. Es la primera vez que en Valladolid se pueden admirar las obras de estos treinta artistas joyeros de dieciocho países. Son este tipo de actividades las que dan carácter a una ciudad: pueden parecer modestas, pero imprimen un sello de lo bien hecho, de ahí el título de la exposición. Agradezco a todos la confianza depositada en este proyecto, pensado por y para la Cultura», subraya el comisario Salvador Vico.

La exposición se podrá visitar hasta el 31 de octubre en la sala de CEARCAL, en la calle Valle de Arán, 7 de Valladolid, en horario de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los viernes de 10:00 a 14:00 horas.