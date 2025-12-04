'Todos Somos Todos' vuelve a premiar los valores de la participación social El certamen literario, organizado por el CES y El Norte, alcanza su cuarta edición con tres trabajos galardonados

Los miembros del jurado: Gustavo Martín Garzo, escritor; Enrique Cabero, presidente del CES; Ana Murcia, profesora de la Universidad de Valladolid; Angélica Tanarro, escritora; Marta Mateo, jefa de Eventos y Desarrollo de Proyectos de El Norte, que actuó como secretaria, y Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento.

El IV Certamen de Participación Social 'Todos Somos Todos', organizado por el Consejo Económico y Social deCastilla y León (CESCYL) y El Norte de Castilla, ya tiene ganadores. Tres en concreto.

El jurado, formado por Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento, que hizo las veces de presidente; Enrique Cabero, presidente del CES; Angélica Tanarro, escritora; Ana Murcia, profesora de la Universidad de Valladolid y el escritor, Gustavo Martín Garzo, dio a conocer el fallo de esta edición tras la reunión celebrada en la jornada de ayer jueves. Marta Mateo, jefa de Eventos y Desarrollo de Proyectos de El Norte de Castilla, ejerció como secretaria.

Este certamen literario tiene como objetivo destacar «a través de la escritura, la oportunidad y la necesidad de la participación social como una de las bases imprescindibles de la convivencia democrática».

Entre las normas que rigen el concurso se establece que la temática sea de libre elección, pero siempre teniendo en cuenta esos valores de participación social que son la base y punto de partida de la convocatoria. Además, están determinadas varias categorías: Categoría alumnos de Bachillerato y Formación Profesional de centros de la región y una Categoría libre. De igual modo, el jurado se reserva la posibilidad de realizar una mención especial.

Premiados

En esta ocasión, en el apartado destinado a los alumnos de Bachillerato y Formación profesional de todos los centros educativos de Castilla y León, la ganadora ha sido Raquel Gil Arévalo, por su trabajo 'Te volveré a ver'. Este premio lleva aparejado una cuantía económica de 500 euros.

En la categoría libre, abierta a todos los ciudadanos de Castilla y León y dotada con un premio de 2.000 euros, el jurado decidió reconocer el relato de Alejandro Hernández López titulado 'Chorizo de La Alberca'.

Asimismo, el jurado consideró oportuno otorgar una mención especial a Raúl Ordás Fernández por su trabajo 'Nosotros'.

Después de cuatro ediciones, el certamen se ha convertido en un referente de la participación social y cuenta con el aval de un jurado que siempre está integrado por relevantes personalidades del mundo económico, social o cultural, así como por representantes de las entidades organizadoras.

Ya en la presentación de esta cuarta edición, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en un acto en la Sala Experimental del Teatro Zorrilla, Enrique Cabero precisó que esta convocatoria «es una actividad muy seguida y, a diferencia de otras que realizamos de carácter más técnico, esta dimensión, la de la reflexión literaria desde distintos géneros, es muy satisfactoria». De igual modo, Cabero apuntó que «este es un certamen especial y singular porque son textos breves y da la oportunidad de participar a personas de cualquier edad. Pueden participar todos porque 'Todos somos todos'», aludió en relación al lema de la convocatoria.

Cabe precisar que el jurado, además de tener en consideración la adecuación del trabajo al tema propuesto, valora la calidad literaria de los trabajos presentados en cada una de las categorías.

En este 2025, los trabajos se han podido presentar, por los cauces establecidos en las bases, entre el 2 de octubre y el 20 de noviembre de 2025.

Origen del CES

Cabe recordar que el Consejo Económico y Social de Castilla y León fue creado en 1990 como respuesta al mandato constitucional de favorecer la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural, como un pilar del Estado Social y Democrático de Derecho.

El CES surge como realidad autonómica en consonancia con instituciones semejantes reguladas a nivel nacional y europeo.

Desde esta perspectiva, y con la finalidad de dar la mayor divulgación posible a sus objetivos, el CES de Castilla y León en colaboración con El Norte de Castilla, decidió hace ya cuatro años convocar este Certamen de Participación Social 'Todos somos todos', con el objetivo de destacar, a través de la escritura, la oportunidad y la necesidad de la participación social como una de las bases imprescindibles de nuestra convivencia.