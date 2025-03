Vox reta a Mañueco a seguir los pasos de Mazón y pactar en Castilla y León

«Cuanto más tiempo pase... más va a seguir subiendo la inflación para usted, señor Mañueco». La cotización del apoyo de Vox en Castilla y ... León se encarece, advirtió David Hierro, portavoz de la formación ultraconservadora a los que fueron sus socios hasta julio. Sube el precio aquí para el PP mientras resulta 'asequible' para el valenciano Carlos Mazón. O para los barones populares de Aragón o Murcia. Insistiendo el parlamentario de Vox en que el presidente de la Junta está al frente de un gobierno en minoría.

Ese fue el reto que lanzó desde la tribuna de oradores en las Cortes David Hierro, en una intervención en la que señaló que PP y PSOE son «un conglomerado empresarial» y aventurando que, al igual que pasa en instituciones europeas o en Alemania, también es posible un futuro acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias -«bipartidistas», en definición del procurador de Vox- en Castilla y León. «Compiten por ver quien es el más progre de los dos», añadió.

Ampliar Procuradores de Vox entran en el hemiciclo. Leticia Pérez-Ical

Hierro afirmó que si Mañueco renuncia a los posicionamientos del Pacto Verde y se posiciona contra la acogida de menores inmigrantes, tal y como ha hecho Carlos Mazón, los dirigentes de Vox se sentarían automáticamente a negociar el presupuesto de la Junta para 2025 y acabar con la prórroga de cuentas en Castilla y León. Y habría un nuevo pacto tras la salida de Vox de la Junta. Pero en esa inflación al alza que los de Abascal aplican a su apoyo, hay una exigencia diferencial respecto a otros territorios y es el pulso que Vox mantiene en las Cortes de Castilla y León con las enmiendas a una proposición de ley sobre publicidad institucional que afecta a al control por parte del parlamento de cuestiones informativas y editoriales de la televisión autonómica. «Tienen miedo a a perder su departamento de márketin y publicidad pagado con dinero público», apostilló el portavoz de Vox.

«Nos dieron por muertos, pero aquí estamos», desafió Hierro a Mañueco

«Cuando llega la hora de trabajar no están a la altura, la España que madruga no es la suya», replicó el presidente de la Junta a la bancada de Vox

«Nos dieron por muertos, pero aquí estamos», recalcó Hierro a Mañueco, para después asegurar que, tras la salida de Vox del Gobierno de coalición en Castilla y León, el balance de los populares en solitario es la «nada». Lo hizo el procurador ultraconservador en una intervención en la que no faltó ninguno de los argumentos esgrimidos habitualmente, con la inmigración y el peligro de islamización de pueblos y ciudades de Castilla y León, con la negación de la violencia machista y con la acusación al PP de haberse vuelto a plegar a UGT y CC OO con los acuerdos del Diálogo Social, pero omitiendo que junto a los sindicatos también está la patronal CEOE.

Las réplicas y dúplicas parlamentarias entre el portavoz de Vox y las respuestas de Alfonso Fernández Mañueco fue un cruce de reproches continuo. «Dieron al espantada y ahora viven de hacer el paripé permanente», arremetió el dirigente del PP, que defendió que en no necesitan a Vox para dar estabilidad a la comunidad, «porque hay estabilidad política, económica, laboral, en la prestación de los servicios públicos... Seguimos al pie del cañón, fieles a nuestros principios, con objetivos claros y haciendo el trabajo que ustedes dejaron por hacer. El Gobierno funciona sin ustedes».

Hierro acusó a los populares de «tragar» con los «menas» que repartirá el Gobierno de España entre las comunidades y Mañueco le recordó que Canarias, Ceuta y Melilla, donde se hacinan estos menores, también son España, que «deshumanizar» a estos niños «tiene un nombre» y que la Junta de Castilla y León hace en inmigración lo mismo que hacían con Vox en la coalición. Y a la par arremetió el del PP contra la «errática» política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.

El dirigente del PP hilvanó toda su respuesta a la bancada de Vox con alusiones a las pocas ganas de faenar de sus antiguos socios. «Cuando llega la hora de trabajar no están a la altura... La España que madruga no es la suya», arremetió Mañueco. Con alusiones personales hacia el futuro de quien ha relevado a Juan García-Gallardo como portavoz de Vox. «Está perdiendo puntos en la sucesión», apuntó en referencia a que no será Hierro quien ponga cara al próximo cartel electoral autonómico de Vox. Y también hacia el pasado popular de Hierro. «El PP fue su cuna, su escuela... y no solo su cuna, usted ya me entiende», dejó caer el dirigente autonómico, al que luego el portavoz de Vox replicó que abandonó el partido por una cuestión de principios.

Los aranceles de Trump

También se enzarzaron con la posición que mantiene Vox sobre Donald Trump y sus aranceles y sobre Vladimir Putin y la invasión de Ucrania. Mañueco echó en cara a los de Abascal su aquiescencia con quien amenaza con aranceles que impactarían en sectores como la automoción o el vino, de peso económico contundente en Castilla y León. Y Hierro replicó que eso era mentira, tras acusar durante todo el debate al popular de no ser de fiar y de carecer de palabra. Hierro llegó a coincidir con el socialista Luis Tudanca en la descripción del actual gobierno en Ejecutivo del PP que encabeza Alfonso Fernández Mañueco. Ambos expresaron que es un gobierno «zombi».

El presidente de la Junta tuvo la última palabra en el debate y aprovechó´para dejar un resquicio abierto a futuros puntos de encuentros en el cierre del duelo ante el microfóno. «Me gustaría que volvieran a la senda de la cordialidad y pudieran tejer acuerdos en beneficio de las personas de Castilla y León», planteó. Pero marcando territorio en el pulso: «Sin amenazas ni chantajes, a este Gobierno no le amenaza ni le chantajea nadie». Y concluyó Fernández Mañueco advirtiendo a la bancada de Vox que «se equivocan de adversario». O no. Porque PP y Vox lo son de cara a las urnas.