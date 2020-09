FUTURO EN ESPAÑOL «Un visitante satisfecho es el mejor embajador para tu marca y tu bodega» Los participantes en la jornada brindan ante el castillo de Peñafiel al inicio de la jornada. / Gabriel Villamil La mesa redonda sobre enoturismo resalta el crecimiento de este sector en el negocio vitivinícolas JULIO G. CALZADA Martes, 15 septiembre 2020, 13:35

«El enoturismo es un brazo armado de tu negocio, una forma de dar a conocer tu pasión por el mundo del vino. Si logras que quien visite tu bodega reciba una experiencia adecuada, ganarás un embajador adicional para tu marca» ha afirmado Aurelio Montes en la primera de las mesas redondas de la VI Jornada Futuro en Español que bajo el lema 'El mundo del vino del siglo XXI' se ha desarrollado en el Museo Provincial del Vino situado en el castillo de Peñafiel, en Valladolid organizado por El Norte de Castilla con el patricinio de la Diputación de Valladolid y Grupo Ramondin. Y quien pronuncia la frase y ofrece el consejo no es cualquiera en la viticultura mundial, ya que su bodega, Viña Montes, (Valle de Colchagua, Chile), es un complejo vitivinícola reconocido este año como cuarto mejor destino enoturístico del mundo por The World's Best Vineyard, premio que reconoce la excelencia enoturística.

Montes ha participado en un encuentro en el que han participado también el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso; la directora de enoturismo de Bodegas Grupo Masaveu, Chelo Miñana y junto a ellos José Alberto Zuccardi, presidente de Bodegas Familia Zuccardi, por segundo año consecutivo ha vuelto a recoger el premio como mejor destino enoturístico del mundo y de Sudamérica, por The World's Best Vineyard. Reconocimiento por la propuesta de su bodega Zuccardi Valle de Uco (Mendoza, Argentina).

La jornada ha comenzado con el saludo del presidente de la Diputación, Conrado Íscar, quien ha señalado que el sector lo representan más de 200 bodegas de la provincia de Valladolid «con las que estamos dispuestos a colaborar mediante la apertura de nuevos mercados a través del plan de internacionalizaión y también mediante el plan de marketing turístico, que tiene en el vino uno de sus pilares» ha declarado para adelantar que en dos semanas se dara a conocer el segundo. Segundo plan donde «el enoturismo será un punto de referencia importante, la cabeza de enganche para la venta del turismo cultural, de familia y de naturaleza» ha asegurado.

El director general de El Norte de Castilla, Ángel de las Heras, ha tomado la palabra para, después de agradecir el apoyo de los patrocinadores, recordar que Futuro en Español es un proyecto con nueve años de andadura del Grupo Vocento que llega ya a su sexta edición en Valladolid. El proyecto se desarrolla a ambas orillas del Atlántico y De las Heras ha expresado su esperanza de que en esta ocasion «ojalá el idioma nos permita hoy ver que los vinos de países como Argentina o Chile no son nuestros competidores, que lo con más los de otras lenguas» ha manifestado durante sus palabras de bienvenida a los asistentes.

La mesa titulada 'Enoturismo, un turismo de calidad' ha estado moderada por Carlos Aganzo y en ella los cuatro participantes han resaltado cómo este sector, surgido como un añadido al desarrollo del negocio de la viticultura, se ha convertido en los últimos años en una fuente más de ingresos y de reputación para las compañías y las bodegas. «La cultura del vino ha sido fundamental a la hora de la dinamización económica y de traer visitantes a nuestros territorios. El enoturismo sirve para el posicionamiento de la marca, pero también para diversificar el negocio. Y los números hoy son importantes» ha dicho el vicepresidente de la Diputación.

En tiempos de pandemia

Zuccardi, por su parte, ha recordado a través de videoconferencia en directo desde su hacienda argentina que «el vino es gente y también es lugar. El enoturismo nos pone en contacto y la identidad es un motor fundamental en el vino. Porque el vino es identidad y eso lo dan los lugares y las personas» ha asegurado este empresario ganador por dos veces del primer premio de enoturismo de Sudamérica. «De manera que la gente pueda tener una experiencia vinculada a la bodega influye y es algo que queda en la memoria para siempre. Nos permite hacer de embajadores, como decía Aurelio. En la medida en que se va desarrollando y va creciendo esta pasión y relación de la gente con el vino, es fundamental. Es un aporte muy importante en ambos sentidos» ha agregado.

José Alberto Zuccardi, al igual que Montes, han valorado la trascendencia que ha tomado la sostenibilidad como fórmula de trabajo en el mudo de la viticultura. «Definitivamente son valores que toman importancia. En situaciones de pandemia y en estas situaciones, creo que la naturalidad es un valor que realmente va ser muy importante», ha indicado el primero de ellos.

Víctor Alonso y Chelo MIñana durante un momento de la mesa sobre enoturismo. / G. B.

Miñana, por su parte, también ha mostrado el cambio que se ha producido consecuencia de la concienciación de la sociedad sobre la necesidad de un mundo más equilibrado y de la situación actual que atravesamos. «Nosotros hemos seguido la misma línea ecológica. En esta pandemia hemos vuelto a los viñedos porque son espacios naturales y abiertos. En el mundo del vino los cuadros son las ventanas, que cambian todos los días. Esto es lo que acompaña y hace grande al vino, el ir acompasados con la naturaleza. Este golpe de realidad ha venido para quedarse y hoy lo que le contamos a la gente es que es en los viñedos donde está la historia del vino, más que en la bodega» ha concluido.