Un viernes benigno deja el incendio de Fasgar como el único de riesgo alto La comunidad autónoma contabiliza todavía otros cuatro fuegos en nivel 1 y cuatro más activos

La comunidad mantenía a última hora de la tarde de este viernes ya solo en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial el incendio Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en la provincia de León, que se declaró el 8 de agosto y que está costando controlar al operativo de extinción, en una jornada, la de este viernes, con una buena evolución, que permitió descender a nivel 0 los incendios de Garaño y Berlanga del Bierzo, en León., así como a nivel 1 el de Porto-La Baña.

En este sentido, se contabilizan tres fuegos de nivel 1 y otros cuatro más activos, según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por la Agencia Ical. Además, se desconfinó a la población de San Ciprián, en Zamora, y todas las que aún se encontraban en esa situación a causa del fuego de Fasgar. Ayer, en la comunidad ya no había personas desalojadas.

Precisamente, el fuego de Fasgar y su prolongación en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano es el más activo durante las últimas horas, pero «se ha contenido en el fondo del valle», señaló el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.

A pesar de que en las primeras horas de la jornada «hubo niebla y mucha humedad», los medios aéreos trabajaron en los focos aislados que quedan en la parte sureste del incendio para «intentar contenerlo definitivamente». Respecto a su posible evolución hacia el sureste, ya no afecta a las poblaciones que estaban confinadas del Valle de Omaña, del Valle Gordo de Omaña, por lo que sus vecinos podrán recuperar la normalidad.

Los medios de extinción confiaban en poder «dar por estabilizado» el incendio de Porto (Zamora) la pasada madrugada

Por otro lado, bajó a nivel 1 el incendio de Porto-La Baña (Zamora), que ya no presenta reactivaciones, y están en este mismo nivel los de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba y el de Llamas de la Cabrera. El incendio de Porto que se declaró el pasado día 14 de agosto, quedará, previsiblemente, «estabilizado entre esta noche y mañana (por hoy)», si se cumplen las previsiones de humedad relativa del ambiente del 100%, según explicó el director de extinción, José Luis Gutiérrez.

«Esta noche se espera una subida de la humedad relativa, llegando a saturar el 100% desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana. Aunque el viento va a disminuir, esta condición de saturación no va a permitir la utilización del fuego técnico hasta primeras horas de la mañana, cuando se podrá trabajar con fuego técnico para acabar de asegurar el pequeño sector de frente activo que queda entre San Ciprián y La Baña», expuso.

De esta forma, durante toda la noche, seguirían los trabajos con maquinaria pesada, con los buldóceres, para «acabar de perimetras algunos puntos calientes que pudieran quedar» en el sector.

Aunque el fuego de Fasgar es el más activo, «se ha contenido en el fondo del valle», señaló el delegado territorial de la Junta

Las previsiones para la jornada de ayer se cumplieron y fue posible hacer maniobras de contrafuego en las primeras horas de la mañana «para asegurar el único frente activo» que aún quedaba en el incendio, concretamente, en la parte alta de la Sierra de San Ciprián, entre el municipio de San Ciprián, en Zamora, y La Baña, en León.

«Las maniobras resultaron satisfactorias y se pudo asegurar en gran parte ese frente», subrayó el director de extinción del incendio forestal de Porto, José Luis Gutiérrez

En nivel 0 están los de Anllares del Sil, cuya gravedad descendió ayer por la tarde, y el Yeres, en León; Molezuelas de la Carballeda (Zamora), además del originado el 16 de agosto en Canalejas (León) que se introdujo también en la provincia palentina a través de San Pedro de Cansoles y que amenazó hace unos días Guardo. Ya controlados se encuentra el de Berlanga del Bierzo, por el que ha sido detenido un joven de 20 años como presunto autor del incendio y puesto a disposición judicial, y el de Garaño, estabilizado y contenido dentro del perímetro.

Solo dos carreteras cortadas

Por último, frente a la docena de carreteras cortadas que llegó a sumar la comunidad en las últimas semanas en algunos puntos del día, este viernes también ha llegado la normalidad a la calzada. A estas horas, solo están cerradas al tráfico por humo o fuego la LE-5330, entre Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano; y la ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces.