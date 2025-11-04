Vázquez acusa a la ministra de Sanidad de utilizar los cribados en «una polémica estéril» El consejero recuerda que Castilla y León siempre ha cumplido en el envío de datos sanitarios y pide «rigor» y «lealtad institucional»

El Norte Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 21:24

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, acusa a la ministra del ramo, Mónica García, de utilizar los cribados para «levantar una polémica absolutamente estéril», la cual «no beneficia para nada» al Sistema Nacional de Salud», dado que, a su juicio, «crea un alarmismo injustificado en las mujeres». Vázquez pidió trabajar con «rigor» y con «lealtad institucional» y «no servirse» del Sistema Nacional de Salud para «hacer política», dijo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que su departamento ha remitido un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para que envíen los indicadores disponibles de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix en un plazo de un mes.

A ese respecto, Vázquez dejó claro que García pide unos indicadores «absolutamente fuera de lugar», algo que ya se le indicó por parte de las comunidades autónomas, al mismo tiempo que recordó que Castilla y León «no ha negado nunca datos sobre cribados ni de otro tipo de ámbito sanitario». Las estadísticas y los informes del Ministerio se basan en los datos que se envían desde las comunidades autónomas desde la constitución del Sistema Nacional de Salud. Además, en el caso concreto de los cribados, Castilla y León participa en la red de cribados nacional, red constituida por varias autonomías, en la cual «viene enviando datos de modo voluntario desde hace años», apuntó.

El consejero trasladó que los últimos datos publicados hacen referencia al año 2022, aunque puntualizó que la comunidad ya ha enviado los datos de 2023 y, de un «modo sorprendente», todavía no están publicados por parte de el organismo encargado, esgrimió Vázquez, en declaraciones recogidas por Ical.

Con esta petición, Alejandro Vázquez afirmó que la ministra «vuelve a hacerlo sin tener en cuenta los criterios de la ponencia de cribados, tanto de los técnicos del Ministerio como de las comunidades autónomas, que realizan un trabajo riguroso y serio para mejorar las condiciones en las cuales se realizan los cribados».

En ese sentido, el consejero de la Junta lamentó que, en esta ocasión, Mónica García «ha cambiado de opinión», porque los datos que pide actualmente «vienen a decir que demos aquello que tengamos y dispongamos», pero «no tiene nada que ver con los que hace una semana nos pidió por carta», aseveró.

Sanidad aspira a superar el centenar de ensayos clínicos en medicamentos de terapias avanzadas en los próximos años

Por otro lado, la Consejería de Sanidad aspira a superar el centenar de ensayos clínicos en medicamentos de terapias avanzadas en los próximos años, de la mano de la Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas de Castilla y León 2025-2030. Entre 2019 y 2024 se realizaron 47 estudios. Así se puso de manifiesto durante la firma de un convenio de colaboración entre el consejero de Sanidad y los rectores de las universidades públicas de Salamanca, Valladolid, León y Burgos, para la puesta en marcha del documento.

De esta manera se refuerza y consolida también la labor del Centro en Red de Terapias Avanzadas de Castilla y León (CreTACYL), entidad que integra capacidades científicas, clínicas y tecnológicas, liderando la coordinación de esfuerzos en toda la comunidad. El trabajo de sus grupos de investigación ha sido financiado ya con un presupuesto de 600.000 euros.