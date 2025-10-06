Lleva al frente de Asaja Castilla y León desde el año 2000 y, recientemente, ha sido reelegido por unanimidad por 200 compromisarios representes de las ... nueve provincias de Castilla y León. Tras 25 años en el cargo, Donaciano Dujo defiende que su experiencia le avala para seguir en la lucha por resolver los problemas de agricultores y ganaderos. En su agenda, dos retos fundamentales la lucha por la mejora de las condiciones de la PAC post 2027, y la mejora de rentabilidad del cereal. Augura unos meses de movilizaciones importantes para defender la situación del campo de Castilla y León frente a Europa.

-Qué le impulsa a seguir al frente de Asaja Castilla y León

-Creo que, en estos momentos, nuestra candidatura ofrece seguridad, unidad y eficacia para resolver los problemas que hay tan graves en el campo de Castilla y León. La experiencia que nosotros tenemos garantiza la efectividad en muchas de las reivindicaciones y el resolver los problemas que puedan tener los agricultores en el día a día, de manera inmediata. Y, ante los graves problemas que tenemos, creemos que la experiencia garantiza una posición de firmeza y de unidad en la organización en Castilla y León, pieza clave de la nacional.

-¿En qué situación está ahora mismo Asaja Castilla y León y cómo ha evolucionado el mundo del sindicalismo agrario?

-Asaja de Castilla y León, en estos momentos, es la mayor organización agraria con más de 18.000 socios, 44 oficinas abiertas que prestan los servicios, 160 trabajadores. En las elecciones representativas que hubo en el 2023, obtuvimos más del 45% de los votos, a muchísima distancia de la segunda o la tercera organización. Gozamos de una muy buena salud, de una unidad, de un reconocimiento a nivel provincial, regional y nacional. Por lo tanto, creemos que más que nunca somos útiles para resolver los problemas que tiene el campo.

-¿Qué logros se han obtenido en estos últimos años y qué retos hay de cara al futuro?

-Los logros son el trabajo diario que se va obteniendo por el sector. Por ejemplo, cuando nos presentamos hace cuatro años, en el 2021, el sector ganadero lo estaba pasando francamente mal, con unos costes de producción muy altos y con muy poco valor en la producción. Si entonces un añojo valía 1.400 euros, hoy vale 2.400 euros. Si un lechazo valía 60 euros, hoy vale 80 euros. Es decir, el sector ganadero está hoy mucho mejor que estaba hace cuatro años. Por el contrario, el sector agrícola está peor, debido a los altísimos costes de producción que estamos teniendo, más de 800 euros por hectárea y a los bajos precios que percibimos por nuestro sector. Nuestra reivindicación es incrementar el precio del cereal y bajar los costes.

-En cuanto a los retos, ahora mismo, una de las principales preocupaciones está en la negociación de la PAC post 2027, que incluye recortes de hasta el 22% para la región. ¿Qué hoja de ruta se plantea? ¿Hay esperanzas de que pueda mejorarse?

-Rechazamos rotundamente la propuesta de la PAC presentada por la Comisión, en la cual hay un recorte del 22%, se suprime el programa de desarrollo rural, se castiga a la agricultura profesional y no hay una defensa ultranza y unánime de lo que son las relaciones comerciales que tiene la Unión Europea con terceros países. Los aranceles de Estados Unidos nos perjudican, los aranceles con Rusia y Bielorrusia nos perjudican, los aranceles chinos nos perjudican, el acuerdo con el Mercosur nos perjudica.

-Ya se han realizado manifestaciones al respecto… ¿se seguirá adelante con las movilizaciones?

-En el mes de diciembre seguiremos dando las batallas con nuevas protestas a nivel provincial, regional, nacional, y a mediados de mes en Bruselas. Una vez que terminemos la recolección en patata, en vendimia, en remolacha, en girasol que falta, y hagamos la sementera del año 2025-2026, empezaremos en Bruselas y, a partir de ahí, haremos movilizaciones a todos los niveles.

-¿Hay unión en el campo?

-En esta legislatura que acabamos de concluir, hemos hecho 24 manifestaciones, todas ellas en unidad de acción, todas ellas con las organizaciones que han querido venir con Asaja. Siempre la propiciamos, otros a lo mejor prefieren ir de manera individual, pero nosotros siempre buscamos la unidad de acción porque la unidad hace la fuerza.

-La falta de cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria es una de las preocupaciones del campo. Se denuncia que no se está cumpliendo en muchos sectores.

-Es una ley buena, pero no se está cumpliendo, no está siendo efectiva, porque los que nos compran siguen comprándonos, en muchos casos, por debajo de los costes de producción. Se necesitan costes de producción que les imponga la Administración para que sean legales. Además, de la aplicación de la ley, necesitamos contundencia en las acciones y persecución a aquellos que no la cumplen. No vale con tener la ley, si no se obliga a cumplirla, no será efectiva.

-¿Hay preocupación por el futuro de la remolacha, un cultivo que parece haber caído en desgracia?

- Sin duda alguna. El cultivo de la remolacha fue el cultivo estrella en Castilla y León durante muchos años. En el año 2023 hubo 23.000 hectáreas, en 2024 hubo 25.000 hectáreas, este año apenas 19.000 hectáreas. Hay que decir que, dentro del cultivo, Acor está cumpliendo, defendiendo la remolacha y poniendo todo lo que puede de su parte. Sin embargo, Azucarera está haciendo todo lo contrario. No le interesa el cultivo, no le interesan los cultivadores, y solo le interesa mantener los acuerdos comerciales que les cumplen con el azúcar de ricino o azúcar que llega de terceros países. Se han portado muy mal con el sector remolachero de Castilla y León, a pesar de las ayudas que han tenido de la Administración, de la confianza de los agricultores y el apoyo de las organizaciones agrarias hasta que rompió el acuerdo marco interprofesional y nos echó de cualquier interlocución.

-¿Es necesario buscar un cultivo alternativo para el regadío?

-Tenemos el clima que tenemos, y no es fácil cumplir con nuevos cultivos, más cuando la Unión Europea no permite la modificación genética de los cultivos dentro de su territorio, aunque sí permite el consumo de los productos modificados genéticamente que vienen fuera. Eso es una vergüenza. Pero sí que se van haciendo pruebas. Se van incorporando cultivos como el pistacho, el almendro, cultivos como las hortalizas, vamos siguiendo con las legumbres y, desde luego, tenemos más que campo suficiente con el cultivo de la patata, porque importamos 800.000 toneladas de Francia, principalmente y las podíamos producir en Castilla y León.