Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja. Ical

Donaciano Dujo

Presidente de Asaja en Castilla y León
«No vale con tener una Ley de Cadena Alimentaria, hay que obligar a cumplirla o no es efectiva»

Dujo acaba de ser reelegido en su cargo, tras 25 años al frente de la organización agraria regional

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:11

Comenta

Lleva al frente de Asaja Castilla y León desde el año 2000 y, recientemente, ha sido reelegido por unanimidad por 200 compromisarios representes de las ... nueve provincias de Castilla y León. Tras 25 años en el cargo, Donaciano Dujo defiende que su experiencia le avala para seguir en la lucha por resolver los problemas de agricultores y ganaderos. En su agenda, dos retos fundamentales la lucha por la mejora de las condiciones de la PAC post 2027, y la mejora de rentabilidad del cereal. Augura unos meses de movilizaciones importantes para defender la situación del campo de Castilla y León frente a Europa.

