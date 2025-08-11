El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Usuaria de la residencia Cardenal Marcelo de Valladolid. A. Mingueza

UGT propone que las residencias tengan de noche un profesional por cada 25 usuarios frente a los 50 que se plantean

La Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato considera «inadmisible» de que el personal de cocina, limpieza y servicios análogos ejerza funciones de atención directa

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:21

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Castilla y León ha presentado alegaciones al decreto de la Junta por el que se desarrolla la tipología de centros, el personal profesional, la garantía de asistencia, los planes de contingencia y la garantía de suministro eléctrico de los centros de servicios sociales para cuidados de larga duración en la Comunidad. En concreto, reclama que en el turno de noche haya un profesional por cada 25 residentes, frente a la propuesta de la administración autonómica de un trabajador por cada 50 usuarios. En este sentido, aseguró que las ratios del personal son «insuficientes», en general, y «preocupantes», en los turnos de noche.

La UJP también critica la falta de ratios relativa al personal de servicios generales y el hecho «inadmisible» de que el personal de cocina, limpieza y servicios análogos ejerza funciones de atención directa. Por otra parte, echa en falta la mención a las sanciones ante el incumplimiento de este decreto y de la Ley 3/2024, de 12 de abril, porque «de poco sirve legislar si luego no se cumplen las normas y, sobre todo, si desde la administración no de vela por su cumplimiento».

Otra de las propuestas del sindicato es la inclusión en el decreto de dos nuevos capítulos que recojan la implantación de los comités de ética y la participación de las personas mayores a través de los consejos de mayores.

La Federación del sindicato consideró como «fundamental» generalizar el modelo de atención integral y centrado en la persona en los centros de carácter residencial y centros de día, para cuidados de larga duración en el ámbito territorial de Castilla y León, destinados a las personas como vía promover el buen trato y prevenir la vulneración de los derechos de las personas.

