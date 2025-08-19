El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
Incendio en el municipio de Oencia (León). César Hornija / ICAL

UGT pide a la Junta que los ERTE por los incendios se declaren «de fuerza mayor»

El objetivo es, según Óscar Lobo, que «ningún trabajador quede desprotegido»

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 17:56

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha exigido a la Junta que todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se soliciten en las zonas afectadas por los incendios, se consideren «de fuerza mayor», para que «ningún trabajador o trabajadora quede desprotegido». El objetivo, según el dirigente sindical, es »paliar la situación a la que tienen que hacer frente por una causa sobrevenida e intentar salvar sus puestos de trabajo aprovechando, además, la declaración de zona catastrófica a las zonas afectadas en la comunidad y en el marco de las ayudas que se han programado en este ámbito tanto autonómicas como estatales«.

En este sentido, UGT reclama a la Junta la «constitución urgente» de una mesa de trabajo en la que se aborde la situación de los trabajadores de los diferentes sectores que se están viendo afectados por la ola de incendios. El sindicato recuerda que existe una amplia oferta turística en los entornos afectados que, actualmente y como consecuencia de la devastadora situación, no está pudiendo ofrecer sus servicios habituales, y agregó que las circunstancias no solo afectan al sector servicios (hostelería, comercio y turismo), sino que hay talleres, fábricas y empresas en general en la zona que tampoco están pudiendo desarrollar su actividad.

Te puede interesar

Reporta un error en esta noticia

elnortedecastilla UGT pide a la Junta que los ERTE por los incendios se declaren «de fuerza mayor»

