UGT destaca que Enrique Cabero y el Movimiento Villalar «conectan con lo mejor de la condición humana» Óscar Lobo resalta la «honestidad» de los galardones Pablo Iglesias, que entregó en Ávila también a Carlos Soria y al IES Isabel de Castilla

UGT entregó en la tarde de este jueves los Premios Pablo Iglesias, unos galardones que cumplen 20 años con el objetivo de destacar la honestidad, integridad, solidaridad, justicia social e igualdad, según resaltó el secretario general del sindicato en Castilla y León, Óscar Lobo.

Las distinciones autonómicas recayeron en esta edición en el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, y en el Movimiento Villalar, como comunidad histórica del sentimiento identitario y espacio de encuentro de la ciudadanía en la reivindicación de valores y derechos democráticos de los castellanos y leoneses.

Además, en la provincia abulense se distinguió al alpinista Carlos Soria, persona de más edad en el mundo en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, que recogió el premio por la mañana, y al instituto Isabel de Castilla, referente en la enseñanza secundaria en Ávila y de «reconocida capacidad de adaptación y compromiso en la conservación de la historia», informa Ical.

Lobo aseguró los premios se «han convertido en una tradición, no solamente en Ávila, sino en el conjunto de la comunidad». Además, se refirió a Carlos Soria como «ejemplo del montañismo», a la vez que destacó los 180 años del instituto Isabel de Castilla dedicados a la educación pública. A su vez, se refirió a la contribución de Enrique Cabero, con su trayectoria académica dedicada al mundo del trabajo y al movimiento Villalar, cuando el próximo año se cumplirán 50 de su primera celebración.

Destacó también el hecho de que los premios cumplan 20 años, coincidiendo con la celebración del centenario de la muerte de Pablo Iglesias que se celebrará el próximo 9 de diciembre. «Son unos premios sencillos, honestos, diferentes a los que se pueden celebrar en otro ámbito, porque nos hacen conectar con lo mejor de la condición humana».

El secretario provincial de UGT, Javier García, también destacó los logros de los premiados y de unos premios «que surgieron en Ávila». Además, indicó que se trata de unos galardones que conllevan «mucho esfuerzo», pero que se otorgan con «mucho cariño» y con la participan de los medios de comunicación como jurado.

Entre los premiados, Enrique Cabero destacó el honor de recibir el premio que lleva el nombre del «articulador del movimiento obrero» y que organiza UGT, «una gran organización sindical que ha contribuido de manera decisiva a la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho».

Desde el Isabel de Castilla, sus jefas de estudios, Sofía Manzanal y Begoña Ruiz, destacaron que el premio cae en en el instituto más antiguo de Ávila y que «merece todos los premios».

Por su parte, el alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, habló de todo lo que supone el movimiento y la redacción de la Ley Perpetua «que fue lo que movió toda la revolución comunera». Agradeció que se acordaran «del movimiento» que surgió hace 50 años (los cumple en 2026) y con el 50 aniversario de la publicación del disco 'Los Comuneros' del Nuevo Mester de Juglaría, una «auténtica lección para saber todo lo que fue la revolución». También se refirió al «espíritu de los comuneros», que está en todas las constituciones con la Ley Perpetua, por lo que para el próximo año se preparará un programa especial con el acuerdo de la Junta de Castilla y León.