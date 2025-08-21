El Teléfono de la Esperanza dará apoyo psicológico a los afectados por los incendios forestales La organización se ha comprometido con la ciudadanía a «ofrecer atención especializada de forma presencial y 'on line'»

Ante los incendios forestales que están afectando a distintos puntos del país, el Teléfono de la Esperanza comunica que ya ha activado su Programa de Atención en Catástrofes y Desastres Naturales, creado y puesto en marcha por primera vez durante la devastadora Dana de 2024 que asoló la Comunidad Valenciana.

Este protocolo, bajo el lema 'Lo que sientes también necesita un espacio', incluye la intervención de especialistas en Psicología Clínica y Sanitaria tanto de forma presencial -en aquellos centros cercanos a las zonas afectadas- como 'on line', a través de un equipo de 15 profesionales.

«Sabemos que, en situaciones como esta, el impacto emocional puede ser profundo, incluso en quienes no han sufrido daños materiales. Perder la sensación de seguridad o ver alterado tu entorno genera un tipo de dolor que también necesita ser escuchado», señala María Guerrero, presidenta del Teléfono de la Esperanza. «Como organización comprometida con la salud mental, no podíamos mirar hacia otro lado. Estar presentes también en estos momentos es parte de nuestra misión como organización», remarca.

Las personas afectadas pueden contactar con el Teléfono de la Esperanza a través del número 717 003 717. El equipo de orientación valorará cada caso para derivarlo, si es necesario, al equipo clínico especializado.

Este programa forma parte del compromiso de la entidad con la sociedad civil y su «derecho a recibir acompañamiento emocional en momentos críticos». Emergencias como estas pueden generar un profundo impacto psicológico, incluso cuando no se viven en primera persona, informan desde la propia entidad. Por eso, El Teléfono de la Esperanza admite que este programa de intervención «está preparado para activarse siempre que sea necesario, con el objetivo de ofrecer apoyo profesional y humano a quienes lo necesitan».