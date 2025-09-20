El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acusados y abogados, principalmente, abarrotan la sala en la vista que dilucidó lunes y martes las cuestiones previas del juicio de la Trama Eólica. C. Espeso
El Escaño 82

Trama Eólica y juicio por corrupción, ¿de qué me habla usted?

Peticiones de 130 años de cárcel y 800 millones de euros de indemnización por las presuntas mordidas a cambio de licencias de aerogeneradores tendrán un efecto político diluido para el PP por una instrucción compleja que se ha demorado años

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:19

El paso del tiempo cauterizó sin repercusión para el PP de Castilla y León el efecto de la condena de exaltos cargos populares (dos viceconsejeros ... y un delegado territorial) por el pelotazo de la Perla Negra y hará lo mismo en caso de fallo condenatorio con la Trama Eólica. Al tiempo. No hay como poner años por medio con una instrucción compleja e interminable para que una niebla desdibuje posibles responsabilidades políticas.

