Trama Eólica y juicio por corrupción, ¿de qué me habla usted?

El paso del tiempo cauterizó sin repercusión para el PP de Castilla y León el efecto de la condena de exaltos cargos populares (dos viceconsejeros ... y un delegado territorial) por el pelotazo de la Perla Negra y hará lo mismo en caso de fallo condenatorio con la Trama Eólica. Al tiempo. No hay como poner años por medio con una instrucción compleja e interminable para que una niebla desdibuje posibles responsabilidades políticas.

El superior directo de los excargos del PP acusados, Tomás Villanueva, falleció en 2017 en vísperas de acudir a declarar como investigado

Los acusados por la Trama Eólica suman peticiones de 130 años de cárcel y 800 millones en indemnizaciones. Los que eran cargos políticos llevan años fuera del despacho autonómico, aunque no tantos como los que estuvieron cobrando nómina pública y viajando en coche oficial. Y su superior directo, Tomás Villanueva, que fue vicepresidente de la Junta y dirigió con mano de hierro la Consejería de Economía y el PP de Valladolid, ha fallecido. Si se apunta por elevación al presidente de la Junta, entonces Juan Vicente Herrera, está descatalogado de la primera línea política.

Ese es el terreno político que acota el juicio de las Eólicas que ha echado a rodar esta semana por el cobro de posibles mordidas por autorizaciones de parques de aerogeneradores entre los años 2000 y 2015, tras una investigación que acumula toneladas de papel en informes y documentos y grabaciones testificales que dan para semanas de escucha.

¿Puede salpicar al PP en las elecciones autonómicas de marzo de 2026 el resultado de ese juicio? Puede, pero no lo parece. Por la pérdida de intensidad que da el paso de los años y que facilita la maniobra de distanciamiento actual de la etapa de Villanueva, fallecido repentinamente en vísperas de tener que declarar como investigado en las dos causas: Perla y Eólicas.

Alfonso Fernández Mañueco fue compañero de Villanueva y consejero de Herrera. A eso se agarra la oposición, y a que era el secretario general del PP de Castilla y León (y luego el presidente, desde 2017), para intentar achacarle una responsabilidad política 'a título lucrativo'. Aquella en la que un partido o integrantes del mismo sacan provecho de un posible delito sin participar directamente en el mismo. Con una posible corrupción que afianzaría a quien la impulsa en las instituciones por la posibilidad de mantener cargos, asesores y recursos que facilitarían una ventaja política para seguir en el poder.

Rafael Delgado y Tomás Villanueva, en una imagen de archivo. De fondo, el parque eólico de Matalebreras.

La argumentación resulta complicada en el caso de Mañueco como presidente actual de la Junta, pero es más plausible cuando se apunta al partido como organización. Son cargos nombrados por dirigentes populares los que se sientan en el banquillo. Junto con posibles testaferros y empresarios que desarrollaban los parques de aerogeneradores. Instalaciones económicamente apetecibles que debían contar con el permiso de la consejería que dirigía Tomás Villanueva. Ahí estaba el tamiz que frenaba unos proyectos e impulsaba otros. Un mecanismo engrasado, según la instrucción judicial, con mordidas. Con gobiernos que repiten partido y cargos públicos en el tiempo, sin alternancia política.

El presidente Herrera, acompañado de Alberto Esgueva (entonces en la empresa pública autonómica Excal), Rafael Delgado y Tomás Villanueva, en un viaje comercial a América en 2004

Al juicio de la Perla Negra fueron como testigos el propio Herrera y su exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo. En el banquillo de los acusados vuelve a sentarse Rafael Delgado, que fue viceconsejero con Villanueva y llega condenado a dos años y medio de prisión al considerar el tribunal que cometió malversación de caudales públicos con el pelotazo urbanístico que cristalizó en el edificio negro de Arroyo de la Encomienda.

Esa sentencia condenatoria del juicio de la Perla Negra apenas raspó al PP de Mañueco. Y ese camino llevará la Trama Eólica, con los populares preguntándose ahora cuál es la trama esa de la que usted me habla. Ha pasado el tiempo. Hasta el punto de que ha bajado el banquillo de los acusados, con uno fallecido y otro inimputable por enfermedad neurológica.

Con todo eso y con Villanueva, a quien apuntan sus subordinados como responsable del mecanismo que articulaba los permisos eólicos, enterrado en septiembre de 2017, la gestión de daños de la Trama Eólica por parte del PP de Castilla y León en 2025-26 es un hecho.