Suárez-Quiñones dará explicaciones sobre la operación Enredadera en comisión y no en pleno Reunión de la Junta de Portavoces. / R. cacho-Ical Los portavoces de la oposición acusan al PP de impedir las comparecencias en un pleno extraordinario del consejero de Fomento y del vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez M. J. PASCUAL Lunes, 20 agosto 2018, 14:29

Será en una comparecencia en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente y no en un pleno donde el consejero del área ofrezca explicaciones sobre sus conversaciones con el empresario José Luis Ulibarri en el marco de la operación Enredadera. De no haber sesiones plenarias en la primera semana del mes próximo, podría tener lugar dicha comparecencia el lunes 3 de septiembre, aunque habrá que esperar a la semana próxima, cuando se establezca el calendario del nuevo curso político por parte de la Mesa, para conocer la fecha.

Los portavoces de los grupos de la oposición expresaron al término de la reunión de la Junta de Portavoces su malestar porque las explicaciones del consejero no vayan a producirse en un pleno y por el hecho de que tampoco vaya a comparecer en el hemiciclo el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. La Mesa ha valorado que el consejero de la Presidencia no ha sido relacionado con el sumario de la trama y que, por tanto, no tiene que comparecer.

Al término de la reunión, el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, ha criticado que el PP «impida» que ambos consejeros «den explicaciones en pleno extraordinario en agosto», y ha abundado en que la mayoría absoluta del PP en la Mesa de las Cortes permitirá que el consejero de Fomento y Medio Ambiente no comparezca en el hemiciclo, sino en una comisión ordinaria para explicar sus conversaciones con el empresario José Luis Ulibarri, actualmente en prisión como principal investigado en el caso Enredadera.

El portavoz de IU-Equo, José Sarrión, señaló que la operación Enredadera demuestra «por enésima vez, como otras tramas, que el verdadero poder lo tienen grupos empresariales que no se presentan a las elecciones, que se han enriquecido por los favores de sus amigos en los órganos de poder».

Por el contrario, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha insistido en que las actuaciones del consejero de Fomento se ajustaron «estrictamente» a la legalidad de la Ley de contratación pública, ya que no hay «ni un solo indicio de criminalidad» en las actuaciones llevadas a cabo por el miembro de la Junta, informa Efe.

De la Hoz ha instado a los Grupos PSOE y Cs -los dos que registraron el 2 de agosto las peticiones de comparecencia de los consejeros- a «no escupir hacia arriba, pues la bilis les caerá hacia abajo», ha expresado de la Hoz, quien ha relatado cómo varios miembros provinciales de estas dos formaciones también aparecen en el sumario de esta trama 'Enredadera'.

En cuanto al resto de formaciones, que han mostrado su voluntad de registrar preguntas orales sobre este asunto en los próximos plenos, tanto IU-Equo como Podemos y Ciudadanos se han mostrado partidarios de que los dos consejeros comparecieran ante el Pleno de la Cámara autonómica y no en una comisión, ya que esto es, según el portavoz de Cs, Luis Fuentes, «rebajar» el nivel de explicaciones de los miembros de la Junta.

Para Natalia del Barrio (Podemos) los consejeros deberían de haber «dimitido ya» o el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, «les debería de haber destituido».

«Charla oficial»

Por otro lado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recalcaba en León esta misma mañana que explicará en las Cortes de Castilla y León su gestión respecto a las obras de mejora de la carretera de Villadangos (León), para desmentir las acusaciones que le relacionan con la Operación Enredadera.

Una conversación telefónica que aseguró que se trata de «una charla oficial» sobre asuntos «totalmente regulares», es decir, de «una llamada de la administración a una empresa», por lo que «quien tenga expectativas de encontrar algo extraño se va a defraudar», informa Ical.

Quiñones recordó que pidió una comparecencia urgente en las Cortes para dar explicaciones al respecto para que «cuanto antes pueda no quedar ninguna sombra de duda sobre la Junta», que se encuentra «al margen de todo esto», aunque «haya interesados de realizar desgaste» al gobierno autonómico.