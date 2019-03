Silvia Clemente critica a PP, PSOE y Podemos en un vídeo electoral Imágenes del vídeo de Silvia Clemente y de la carta de Igea Igea escribe en Facebook que tenía la opción de «montar un pollo o mirar hacia otro lado» en una emotiva carta a su padre ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 7 marzo 2019, 21:17

La jornada de reflexión en las primarias de Ciudadanos dejó nuevos mensajes en las redes sociales. Silvia Clemente colgó un vídeo en Twitter –que también se proyectó en el acto de su cierre de campaña el miércoles–, donde se contrapone el «pasado» del Partido Popular, la «resignación» del PSOE y el «enfado» de Podemos con la «ilusión» de «la primera mujer presidenta». En un viejo televisor desfilan imágenes de tono 'retro' en las que aparecen el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, junto al candidato del PP al gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco; el candidato del PSOE, Luis Tudanca, al que la voz en 'off' de Clemente califica como uno de «los tristes que firman la derrota sin comenzar el partido»; y el aspirante de Podemos, Pablo Fernández, al que se ve abandonando el hemiciclo de las Cortes, en una imagen en la que se observa a la propia Silvia Clemente cuando aún era presidenta de la cámara. La secuencia de tonos sombríos deja paso a los mensajes positivos de Pilar Vicente, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid; Belén Rosado, procuradora y portavoz de Educación del partido; y Raquel Alonso, coordinadora de Ciudadanos en Valladolid. Las frases se suceden en boca de las tres mujeres: «Sí, ha llegado el momento de hacer realidad los cambios». «Sí, es la hora de las oportunidades». «Sí, pidamos paso y no permiso». «Sí, vamos a liderar una nueva etapa». «Sí, la primera mujer presidenta». «Sí, Silvia Clemente».

Ha llegado el momento de hacer realidad los sueños. Merecemos un cambio. Es la hora de las oportunidades. Pidamos paso y no permiso. Somos mujeres y hombres valientes. Vamos a liderar una nueva etapa en Castilla y León. GRACIAS 🍊 pic.twitter.com/M00otkwy0t — Silvia Clemente (@SClementeCs) 7 de marzo de 2019

El vídeo causó reacciones en algunos de los partidos aludidos. El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, dijo estar «ojiplático y anonadado». «Silvia Clemente es a la regeneración democrática lo que Donald Trump al feminismo», declaró. Por su parte, Raúl de la Hoz, portavoz del grupo parlamentario popular, expuso que Silvia Clemente «se califica a sí misma cada vez que habla», informa Efe.

1.500 afiliados

El otro gran aspirante a encabezar la lista de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, publicó en Facebook una emotiva carta a su padre, fallecido hace tres años, donde explica las razones que le llevaron a plantar cara a la candidatura de Clemente. «Tú me enseñaste que eludir tus responsabilidades, cuando te encuentras en el lado equivocado de la historia, no es una opción. Así que hace dos semanas me encontré en la situación de mirar hacia otro lado o montar un pollo y adivina cuál elegí. Exacto, la segunda. Es verdad que traté de evitarlo, lo intenté con todas mis fuerzas. Incluso pensé retirarme sin ruido, mis fuerzas ya no son las que eran. No había opción [...]. Se trataba de no defraudar a miles de personas a las que habíamos dado nuestra palabra de que no las engañaríamos».

Los 1.500 afiliados de Ciudadanos en la región están llamados a votar telemáticamente entre las 10:00 horas de hoy y las 10:00 de mañana. De su decisión dependerá quién encabece la lista de Ciudadanos en las elecciones autonómicas del 26 de mayo.