Seis incendios siguen en nivel 2 al término de una jornada de miércoles favorable Baja la gravedad de tres de los fuegos en León, a la vez que vuelve a abrirse la alta velocidad entre Madrid y Galicia

El Norte Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025

Castilla y León contabiliza a estas horas con seis incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (siete si se divide el leonés de Barniedo de la Reina de su foco palentino en Cardaño de Arriba), otros tantos en 1 (siete también si se separan el zamorano de Molezuelas con su progresión leonesa en Castrocalbón) y 11 que se encuentran activos, pero en 0, en una jornada que avanzó de manera favorable, «con carácter general», tal y y como manifestó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien, sin embargo, advirtió que «se esperan días de dificultad a pesar de que la situación mejora», dado que los cambios de vientos, ráfagas muy altas y comportamiento del fuego son extraños y virulentos. No obstante, vaticinó «noticias» positivas entre miércoles y jueves.

Esa parte positiva ya se aprecia a estas horas, después de un día en que se ha reducido la gravedad de tres incendios en León: Yeres, que baja de 2 a 1 y que fue el causante el fuego en Las Médulas, Caín de Valdeón, que baja directamente de nivel 2 a estar controlado, y La Uña, que pasa de 1 a 0. Además, se ha realojado a los vecinos de Doney de la Requejada, en el incendio de Porto (Zamora), en la Alta Sanabria, y se ha abierto la alta velocidad entre Madrid y Galicia tras varios días cortada por la incidencia del fuego.

Así, seis incendios forestales se mantienen en estos momentos en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Castilla y León, que afectan a las provincias de León, Palencia y Zamora. Así, en la provincia leonesa, según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por Ical, continúan en el máximo rango de gravedad los fuegos de Fasgar, en la comarca de La Magdalena, donde un nuevo foco en Igüeña en el día de hoy ha echado por tierra toda la planificación. De hecho, la Junta advierte de que esta tarde alguien «ha prendido por detrás de los operativos que trabajan en la extinción, rompe la estrategia, obliga a replantear las posiciones y provoca un claro inconveniente en la gestión de la emergencia».

También se encuentran en este nivel el de Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda; y el de Llamas de la Cabrera, todos ellos originados el viernes 8 de agosto. A ellos se suma el de Gestoso, que entró por Ourense y se ha centrado en la zona de Oencia, en El Bierzo, y el de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, que mejoró anoche y permitió el realojo de todos los municipios afectados por este fuego; si bien ha empeorado en la zona sur y ha entrado de nuevo en la provincia de Palencia, donde ha obligado al desalojo de Cardaño de Arriba y ha cortado los accesos a Cardaño de Abajo (a pesar de ser el mismo incendio, Inforcyl lo divide en dos nomenclaturas, una vez que pasa de una provincia a otra y toma carácter autonómico). Aparte de estos fuegos, el que más preocupa, también en nivel 2, es el de Porto, en Zamora.

Castilla y León ha sufrido 260 incendios del 3 al 20 de agosto, 37 «claramente intencionados» y 178 «por otras causas humanas»

Además, se contabilizan otros seis incendios activos en el nivel 1 del IGR, tras el descenso de Yeres, y que se suma a los de Paradiñas y Canalejas, en la provincia de León. También, Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que es el mismo que el de Castrocalbón y que también cambia de denominación con el paso a otra provincia. Se suman a estos el de Candelario, en Salamanca, este último procedente de Extremadura; y el de Castromil, en Zamora.

Activos pero en nivel cero se mantienen los incendios de Barrios de Luna y San Feliz de las Lavanderas (además de La Baña, que corresponde también con el de Porto, pero en su parte leonesa); Resoba, San Pedro de Cansoles, Villarrobejo y Brañosera, en Palencia; El Payo, Navasfrías y San Cristóbal de los Mochuelos, en Salamanca; otros dos en Zamora, que corresponden con Puercas y Melgar de Tera.

Infraestructuras

Una de las noticias positivas del día llegó por parte de las infraestructuras ferroviarias, después de que Adif haya anunciado que ha restablecido la circulación en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia tras comprobar el buen estado de la vía y recibir la confirmación de los servicios de emergencia de que la evolución de los incendios en la provincia de Orense permite viajar entre Madrid y Galicia «con plenas garantías de seguridad».

Desde que se cortó la circulación en la línea de manera indefinida por la cercanía del fuego a las vías, el 14 de agosto, Renfe puso en marcha, en función de la demanda, trenes especiales que enlazaban Madrid con Zamora.

Además, tal y como informa la Dirección General de Tráfico (DGT), se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios las carreteras LE-4212, entre Cariseda y Chano, la LE-7311 entre Nogar y Castrillo de Cabrera, la LE-5228 entre Salas de los Barrios y Bouzas, la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón, la LE-164 entre Yebra y Llamas de Cabrera, todas ellas en la provincia de León, además de las vías ZA-103, entre San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria, y la ZA-104, entre esta última localidad zamorana y Ribadelago.

Por otro lado, La Junta informó de que entre el 3 y el 20 de agosto se han registrado 260 incendios en la comunidad, 37 «claramente intencionados». Precisa en Naturaleza Castilla y León, en X, que también se produjeron 178 por «otras causas humanas por determinar» (intencionados, accidentes, negligencias…). Junto a estos, indica que 38 fueron por rayos. En este contexto, se pregunta en el tuit «qué significa, qué está pasando».