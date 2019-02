El sector acudirá al arbitraje en mayo tras mantener Azucarera su postura Un camión sale de la planta de Azucarera, en Toro, en una imagen de archivo. / ICAL Lo que para la multinacional fue un encuentro «tranquilo» el celebrado en Madrid, para las organizaciones agrarias fue «tenso» S. G. Lunes, 4 febrero 2019, 21:36

Las organizaciones profesionales agrarias que integran la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) del azúcar han marcado como fecha de referencia para llevar a Azucarera ante el tribunal de arbitraje, el 31 de mayo. «Vamos a utilizar esta vía y veremos quién tiene razón», declaró el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, quien explicó que el motivo de esperar hasta esa fecha es que será cuando finalice la contratación y «se sabrán las hectáreas afectadas para que el juez decida».

El sector azucarero se vio las caras en Madrid el lune y ante la decisión de Azucarera de mantenerse firme en su anuncio de rabajar 6,5 euros el precio de la tonelada de remolacha esta campaña, las organizaciones agrarias seguirán adelante con su planteamiento. «La reunión fue tensa, distante y complicada; las cuatro organizaciones agrarias heos mantenido que para esta campaña 2019-2020 se mantuviera el AMI que está todavía en vigor pero no ha habido manera de convencerles (a la empresa)», añadió. Su teoría es que la fórmula que a partir de ahora aplicará Azucarera, la de crear un complemento vinculado al precio del azúcar, «es uan barbaridad y va a suponer una pérdida de hectáreas».

Según Fernando García, representante de COAG en esa reunión, en el encuentro también se habló de empezar a trabajar en el nuevo AMI «pero ya ves que ganas cuando vemos que este (por el documento actual en vigor) no lo cumplen y no salen las cuentas». García aseguró que a finales de mayo habrá una nueva reunión y hasta ahora «Azucarera no se ha movido del sitio, lo hemos peleado en una reunión muy tensa y dura porque ellos defiendo el modelo francés como el mejor».

Por su parte, Salomé Santos, directora del Área Agrícola de Azucarera, analizó la reunión desde otra óptica: «Tranquila y creo que productiva», manifestó. «Nos veremos en mayo para una nueva valoración con la vista puesta en la campaña 2020-21 y siguientes». Insistió en que la política asumida por la empresa está pensada para «defender al sector en el medio y largo plazo».