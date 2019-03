De Santiago-Juárez: «El intento de pucherazo muestra a Cs como lo que es, lo peor de la política» Foto de archivo de De Santiago Juárez en un pleno de las Cortes de Castilla y León en noviembre de 2018. / Ical Óscar Puente califica el proceso de primarias de Ciudadanos para elegir a su candidato a la Junta de «chapucero» SUSANA ESCRIBANO Lunes, 11 marzo 2019, 22:54

El desenlace final de las primarias autonómicas de Cs ha mostrado a la formación naranja, a juicio del vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, «como lo que es, lo peor de la política. Un partido capaz de intentar un pucherazo entre amigos qué no sería capaz de hacer en unas elecciones generales o autonómicas. No podría, porque el sistema electoral es fuerte, pero no por falta de ganas», valoró De Santiago-Juárez. El vicepresidente de la Junta y colaborador de entera confianza del presidente Juan Vicente Herrera resaltó que el proceso, desde el minuto uno en el que se constata que Silvia Clemente desembarca en Cs hasta el recuento de los votos de las primarias, demuestra un proceder «vergonzoso» e «indigno» de «Cs Castilla y León, Cs Valladolid y de toda la cúpula nacional de Cs, con Albert Rivera a la cabeza» en unos tiempos en los que «se ven cosas bastante indignas en el campo de la política».

José Antonio de Santiago-Juárez puso como ejemplo de proceder honesto a Francisco Igea y al procurador leonés Manuel Mitadiel, que ha sido el único del grupo parlamentario en las Cortes que ha apoyado al diputado vallisoletano. Los otros cuatro, encabezados por el portavoz Luis Fuentes, propiciaron un respaldo férreo a Silvia Clemente. «El resultado final demuestra la respuesta de los afiliados cuando se les ofrece una opción avalada por una trayectoria de trabajo y dignidad», precisó el alto cargo de la Junta en referencia a Igea y a Mitadiel.

Un valoración opuesta a la que regaló al propio Fuentes y a la portavoz en el Ayuntamiento de Valladolid y candidata de Cs en las próximas municipales, Pilar Vicente. De ellos aseguró que «deben presentar inmediatamente su dimisión después de lo visto y de leer los mensajes publicados estos días a favor de Silvia Clemente». Y en el caso de Pilar Vicente, «implica no presentarse a la Alcaldía de Valladolid».

«Aire sucio»

El vicepresidente de la Junta precisó que el remate de la operación Clemente demuestra la valoración que hizo el día en que José Manuel Villegas apadrinó a la dirigente del PP como aspirante a encabezar la candidatura autonómica de la formación naranja, apenas cuatro jornadas después de que dejara las filas populares. Era el 25 de febrero. «Se ha demostrado que las dos partes estaban equivocadas, Silvia Clemente y Cs, pero Cs encabezado por Albert Rivera, que trampeando votaciones representa el aire más sucio que ha entrado en la política española en muchos años», remarcó José Antonio de Santiago-Juárez. Una estrategia de la «peor política», avalada por el propio Rivera, según incidió el dirigente del PP, que solo ha truncado «el trabajo hasta el último segundo de Francisco Igea. Es lo único que ha evitado este vergonzoso ataque a la democracia». Algo que debería denunciar en el juzgado, concluyó.

Además del vicepresidente de la Junta, lo ocurrido en Ciudadanos despertó otras reacciones y comentarios al respecto entre los que destacan los siguientes:

Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, se mostró «perplejo» por lo que «parece un pucherazo» en el proceso de primarias de Cs para elegir a su candidato a la Junta, que también catalogó de «chapucero» y de «tercera división». A juicio de Puente, hechos como esas supuestas irregularidades en el proceso de primarias lo que hacen es «sembrar la sombra de la sospecha» en un partido que «decía que había venido a regenerar la política». «Ciudadanos ha utilizado las peores mañas de la vieja política de siempre», indicó Puente antes de ironizar con que estos hechos «gravísimos» no deberían permitirse en un proceso en el que «apenas han votado mil personas», según informa Efe.

Luis Tudanca y José Sarrión también se refirieron a este asunto. El secretario autonómico del PSOE ironizó en su Twitter asegurando «Oye. En las primarias de Ciudadanos...¿cuándo exactamente se sabe quién gana? Por felicitarle y eso. Me avisáis…..», dejó escrito en la red social. José Sarrión hizo lo mismo: «Alguien está recibiendo una bronca monumental en algún despacho», escribió en esa misma red.

Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, felicitó a Francisco Igea por su victoria en el proceso de primarias para encabezar las listas de la formación naranja a la Presidencia de la Junta. En un comunicado recogido por Ical, insistió en que «a partir de ahora tanto el partido como todos los militantes apoyarán a Igea para que sea el próximo presidente». Asímismo defendió la efectividad del sistema de primarias de Ciudadanos, «un sistema seguro y transparente que funciona eficazmente».

Ana Suárez y Gloria Bañeres, portavoces de Cs en Salamanca y Burgos, respectivamente, seguirán como afiliadas y en el mismo cargo. Las dos anunciaron en su momento que si ganaba Silvia Clemente abandonarían el partido pero el vuelco de ayer les hizo dar marcha atrás y mantenerse apoyando a Igea. Otro de los concejales de Cs en Salamanca que valoró positivamente el triunfo de Igea en el proceso de primarias fue Fernando Castaño, compañero de Ana Suárez en el Consistorio. Castaño consideró que «el portazo de Clemente con su salida del PP y sus formas» pusieron de relieve que «se ha descalificado por sí misma», informa Ricardo Rábade.

Precisamente en el entorno de Silvia Clemente se le situaba al coordinador provincial de Cs en Palencia, Urbano Revilla, que aún así, se mostró ayer satisfecho por el correcto funcionamiento de los órganos de control del partido, que «han permitido detectar los errores en el recuento de los votos de las primarias». Revilla, dejó claro ayer que el proceso de primarias ya ha finalizado, por lo que debe dejarse atrás y poner toda la maquinaria del partido al servicio del candidato oficial, que es Francisco Igea, informa José María Díaz.

Lo mismo declaró el concejal de la formación naranja en Zamora, Francisco José Requejo, que insistió en que ha prevalecido la democracia entre los afiliados. «Estoy satisfecho porque yo creo en la regeneración y en que las cosas hay que cambiarlas. Lo pasado en Ciudadanos es difícil que tire para arriba y hay que apostar por el futuro, por la regeneración y por gente que tenga otros ideales». Igualmente «satisfecho» se mostró el único diputado provincial de Cs en Zamora, David Carrión, con la elección de Igea. «Me alegro enormemente por las siglas del partido y sobre todo por los habitantes de Castilla y León porque van a tener un representante político a la altura de lo que se merecen», , informa Alicia Pérez.

Manuel Mitadiel sentenciaba también al asegurar que «el candidato de las bases y los afiliados se ha impuesto». De esta forma, el procurador de Ciudadanos por León, celebraba el triunfo de Francisco Igea tras un segundo recuento de los votos emitidos durante las primarias del sábado. «Tenemos un partido cuyos órganos funcionan y son capaces de corregir actuaciones que no se adecuan», señaló Mitadiel, que advirtió que, tras esta revisión, Cs ha demostrado ser un partido que funciona y que mantiene sus ideales de regeneración y trasparencia, informa Andrea Cubillas.