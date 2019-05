De Santiago-Juárez: «En el entorno de Pablo Casado debería haber más Feijóo y Herrera, y menos Aznar y FAES» De Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Junta. / A. P. El vicepresidente de la Junta califica a Vox como «la derechona valiente e inútil» y dice que Ciudadanos logra cargos «a base de echar la caña y con pucherazos incluidos» ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 2 mayo 2019, 13:55

José Antonio de Santiago-Juárez ha insistido este jueves sobre las causas del debacle del Partido Popular en las elecciones generales del 28 de abril. Como ya indicó el pasado lunes en declaraciones a este periódico, el vicepresidente de la Junta entiende que el PP «nunca» debía haberse movido del centro político. «Debemos cargarnos de humildad y hacer autocrítica. Ya sabemos que la derechona valiente e inútil [Vox] surgió por un mal abordaje de la crisis catalana y por qué han crecido los liberales veletas [Ciudadanos], acostumbrados a conseguir mandos a base de echar la caña en cualquier sitio, con pucherazo incluido. En el entorno de Pablo Casado debería haber más Feijóo y Herrera y menos Aznar y FAES», ha indicado De Santiago-Juárez, en referencia a las posturas moderadas de los presidentes de Castilla y León y Galicia en contraposición con las posturas más derechizadas del expresidente del Gobierno y del 'think tank' vinculado al PP.

El vicepresidente y portavoz de la Junta ha recordado que el Partido Popular no ha sabido afrontar bien los casos de corrupción que han lastrado al partido y que precipitaron la caída de Mariano Rajoy. «No se han abordado con contundencia, sino con cierta tibieza y se han explicado mal. Esto lo ha heredado Pablo Casado, así como la falta de humildad de los gobiernos del PP a nivel nacional. También ha heredado una mala política de comunicación, ciertas dudas y ambigüedades sobre cómo abordar el problema catalán, y una mala gestión de la moción de censura a Rajoy. La responsabilidad de Casado ha sido alejarse de donde nunca nos hemos movido algunos: el centro. Estar en el centro es estar pendientes de las personas, hacer políticas para ellas. Casado se ha escorado demasiado hacia la derecha. Para mí, es su única responsabilidad».

José Antonio de Santiago-Juárez niega que el PP que preside Pablo Casado dé bandazos, después de que ofreciera a Vox la posibilidad de obtener ministerios antes de las elecciones y, posteriormente, se refiriera al partido de Santiago Abascal (por primera vez) como «extrema derecha» y criticara que su líder había vivido de «chiringuitos y mamandurrias», en una referencia a los cargos a los que le aupó Esperanza Aguirre en el PP. «No es un bandazo. ¿Usted cree que hay un bandazo en la gestión del PP en Castilla y León o Galicia? No es un bandazo. Algunos ya estamos en el centro, no tenemos que girar a él. Pero como consecuencias de esas causas que expuesto antes, los asesores de Pablo Casado entendieron que tenía que girar a la derecha. Pero él ya ha corregido el discurso. Otros no lo habíamos cambiado».

Para el vicepresidente de la Junta, los casos de corrupción que han aparecido en Castilla y León ha sido gestionados «muy correctamente» por Juan Vicente Herrera. «Les recuerdo que el presidente intervino en la Comisión de Economía, que es bastante más importante que la comisión de investigación, porque es más abierta. E intervino dos veces. En el asunto de las cajas, fue el primer en intervenir. Aquí se confunde lo judicial con lo político. Desde el plano político se han tomado medidas. Somos la única comunidad que ha limitado los mandatos en esta legislatura y no nos apoyó el Partido Socialista. Somos la única comunidad de España que ha regulado las puertas giratorias y no nos apoyó el Partido Socialista. También tenemos regulado por ley que existan los debates. Se han tomado bastantes medidas. Los asuntos judiciales van como van. De momento, no ha habido ningún condenado. En cambio, sí que ha habido altos cargos que están imputados y ya no están en la Junta».

José Antonio de Santiago-Juárez no sabe si los pésimos resultados del PP a escala nacional tendrán su traslación el próximo 26 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas y afectarán a Castilla y León, después de 32 años de gobiernos populares. «Espero que haya tiempo para cambiar. Es complicado saber cómo afectará. Los que saben de política, yo no sé nada, dicen que los ciudadanos te castigan una vez por los mismos errores, no dos veces. Lo habitual es que no se lo guarden para las siguientes elecciones, pero es la primera vez que van a concurrir tan cerca dos procesos electorales. Yo haré todo lo posible para que se produzca ese cambio».