La reina Letizia llama a «cambiar de mentalidad» sobre las personas con discapacidad

La reina Letizia llamó este miércoles a la ciudadanía a «cambiar de mentalidad» respecto a las personas con discapacidad. En un emotivo discurso, pronunciado en el CREA del alzhéimer de Salamanca, su majestad alentó a «seguir adelante incansablemente» en la lucha por la inclusión con el objetivo de «mover y empujar voluntades políticas» para que, de una vez por todas, «lo declarativo se haga efectivo».

Doña Letizia presidió la reunión del Consejo del Real Patronato y, posteriormente, hizo entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad 'Reina Letizia', a los que da nombre, y tras los que incidió en este cambio de mentalidad como «una obviedad bastante relevante». «Cambiar de mentalidad es defender e impulsar la accesibilidad universal, un principio realizable que se inserta en todos los derechos fundamentales. También es que las administraciones trabajen de la mano para que los dispositivos de emergencia sean accesibles a todas las personas», refirió sobre un protocolo ya está en marcha tras el anuncio realizado ayer, en el mismo contexto, por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

«Cambiar de mentalidad», prosiguió, es que las personas con discapacidad estén en los espacios donde se toman decisiones». «Cambiar de mentalidad es respetar a las personas con discapacidad a través del fomento de la inclusión, que no es una palabra vacía sino que requiere ayudas, recursos, apoyos, convivencia, educación y desarrollos normativos, con especial atención para las mujeres y las niñas con discapacidad, que es lo que reclama el movimiento asociativo», añadió.

Así, reivindicó la necesidad de «empujar voluntades políticas» para que «lo declarativo se haga efectivo». «Está muy bien eso de la empatía, pero tiene que avanzar hacia la justicia social. Así que por eso es tan importante lo que estamos hablando sobre las reformas legislativas para que se generen obligaciones legales que garanticen la libertad para que las personas con discapacidad elijan cómo vivir y para que se revistan de todos sus derechos», recalcó.

«Todas las personas»

En último término, se refirió a la «discapacidad sobrevenida» por accidentes o enfermedades, porque, según matizó, «entonces hablar de discapacidad es hablar de todas las personas». «Así que, aunque solo sea por egoísmo y suena bastante feo, conviene que sigamos aunando fuerzas y voluntades porque en la dignidad de las personas con discapacidad está la dignidad de todas las personas con y sin discapacidad», concluyó.

A su llegada al Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzhéimer y otras Demencias, la reina fue recibida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el delegado de Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

El presidente de la Junta defendió su compromiso con «la igualdad, la inclusión y los derechos de las personas con capacidades diferentes». Fernández Mañueco recordó, en un discurso recogido por Ical, que los servicios sociales de Castilla y León «están valorados como los mejores de España» y que la comunidad cuenta con «la mejor ratio nacional de plazas para personas con discapacidad», con el objetivo de ofrecer una «atención de calidad».

El presidente aseguró que «Castilla y León continuará avanzando en derechos sociales y en igualdad, inclusión y dignidad», y destacó que «trabajar por la igualdad de oportunidades para que cada persona sea protagonista de su vida es una de las tareas más valiosas que puede asumir un gobierno». Finalmente, agradeció la «implicación» de la reina Letizia en esta materia y la «excelente labor» que realiza el Real Patronato sobre Discapacidad.