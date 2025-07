Refuerzo a la atención sanitaria de 30.000 personas en el Valle del Tiétar

El Norte Valladolid Miércoles, 9 de julio 2025, 18:33 Comenta Compartir

Cerca de 30.000 habitantes del Valle del Tiétar (Ávila) se beneficiarán del nuevo acuerdo en materia sanitaria suscrito este miércoles por los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page. Este convenio para cuatro años, con vocación de prorrogarse e incluso ampliarse, mantiene los servicios y prestaciones a las que accedían los vecinos de las zonas limítrofes con la comunidad vecina y añade otros vinculadas a las urgencias, consultas externas o técnicas complejas.

En concreto, los usuarios de las zonas básicas de Salud de Arenas de San Pedro, Lanzahíta, Sotillo de la Adrada, Mombeltrán y Candeleda podrán seguir acudiendo al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo), así como al de Ávila o Salamanca, junto al de Puerta de Hierro, de la Comunidad de Madrid. A todo ello se une la cartera de servicios del centro de especialidades de Arenas, que contará con una Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico.

Como novedad, el convenio incorpora nuevas especialidades en consultas externas, como obstetricia, cardiología y nefrología. También se prevé la atención especializada derivada de urgencias, especialmente en casos traumatológicos, cardiológicos y neurológicos que requieran seguimiento posterior, y se garantiza el acceso a técnicas, tecnologías y procedimientos de alta complejidad cubiertos por los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, se pondrá en marcha un protocolo específico de coordinación para urgencias y emergencias entre los centros coordinadores de ambas comunidades. También, permitirá el acceso compartido a las historias clínicas entre los servicios de salud de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Además, ambas comunidades se comprometen a compartir protocolos, guías clínicas y herramientas tecnológicas, y a colaborar en investigación, innovación sanitaria y formación de profesionales.

Asimismo, los vecinos del Valle del Tiétar podrán seguir accediendo al Hospital de Talavera de la Reina para la asistencia al parto; la atención sanitaria urgente y de emergencias, que incluye código ictus, código infarto y casos de politraumatizado grave; los ingresos programados; y las consultas externas de endocrinología, neurología, neumología, reumatología, y oncología médica.

El acuerdo suscrito regula, también, el transporte sanitario de pacientes desde las zonas afectadas, tanto para traslados ambulatorios como en altas hospitalarias de hospitalización y urgencias, que requieran a criterio clínico el traslado. Su prescripción se realizará por el personal sanitario que esté realizando la atención correspondiente.

En lo que se refiere a la derivación, cuando se precise, corresponderá en su gestión a la comunidad de origen del paciente, requiriéndose orden de asistencia de Castilla y León para los procesos de ingresos hospitalarios; y consultas externas en endocrinología, neurología, neumología, reumatología y oncología médica.

Unidad de dolor crónico y helicóptero

Asimismo, el presidente de la Junta anunció la puesta en marcha de una Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico en el centro de especialidades de Arenas de San Pedro y destacó el avance en la contratación de un helicóptero medicalizado para la provincia abulense para ofrecer un transporte «más rápido» de las urgencias sanitarias.

Fernández Mañueco defendió que los vecinos del Valle del Tiétar dispondrán de servicios sanitarios «de primer nivel», con profesionales «magníficos», por lo que no valoró la demanda de un hospital comarcal. Insistió en que todos los centros a los que pueden acceder tienen prestaciones de «vanguardia», con una «completísima» oferta de servicios, algunos -recordó- «de referencia nacional». Además, responsabilizó al Gobierno de la falta de personal, en concreto, de médicos.

El convenio, que tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogables por acuerdo entre ambas partes, será supervisado por una comisión de seguimiento que evaluará el equilibrio asistencial, propondrá mejoras y analizará la calidad percibida por los pacientes. Fernández Mañueco destacó que se ha suscrito en un ambiente de «sintonía» y «diálogo», que ha permitido avanzar, también gracias a la «estabilidad» de las dos comunidades, según informa Ical.

17 aceleradores sanitarios

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha destacó que su comunidad presta asistencia sanitaria a los vecinos de una zona próxima, como la fachada sur de Gredos, uno de los «mejores ecosistemas», sin «ningún tipo de reparo», ni oposición. Tras ratificar un «nuevo hermanamiento», García-Page destacó que las autonomías han permitido avanzar al estado del bienestar en España desde la llegada de la democracia gracias a que existen 17 «aceleradores» que han logrado que haya «mucha más sanidad».

En su opinión, el estado central no hubiera llevado la sanidad, como la educación o la dependencia, a donde lo han hecho las comunidades, y destacó que además lo ha hecho «a cada pueblo y rincón», y no sólo a las grandes ciudades. Por ello, defendió un modelo que permite a que ahora no exista «miedo» a tener que buscar dinero en la cuenta corriente para ser curado, una «enorme conquista» que a su juicio justifica el esfuerzo de generaciones enteras.

Finalmente, García-Page defendió el «buen reparto» y la «buena redistribución» de recursos entre autonomías aunque algunos busquen «privilegios» y defiendan, desde posiciones de la izquierda, que paguen más las comunidades «más humildes», en lugar de pedir más a los que más tienen.

La Plataforma por la Sanidad Pública del Tiétar califica de «parche» el convenio La Plataforma por la Sanidad Pública del Valle del Tiétar, en la provincia de Ávila, calificó hoy de «parche más que solución definitiva» el convenio firmado esta mañana entre los presidentes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para la colaboración en materia de asistencia sanitaria. En un comunicado remitido a Ical, la Plataforma por la Sanidad Pública del Valle del Tiétar considera que las medidas incluidas en el convenio que, entre otras cosas, amplía el número de especialidades médicas de cinco a ocho para que los pacientes de la zona sur abulense puedan ser derivados al hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, no solventan «los numerosos problemas que tiene la sanidad pública en la comarca«. «Aunque supondrá una ligera mejora, la solución sería que ambas comunidades autónomas y el Gobierno central negociasen un acuerdo para que el hospital de Talavera sea el de referencia del Valle del Tiétar», explicitó la plataforma, que en todo caso considera que el acuerdo firmado hoy por ambos gobiernos autonómicos »no subsana las carencias sanitarias de la comarca abulense». En primer lugar, por el «escaso e insuficiente transporte público y de ambulancias», además de por la falta de profesionales sanitarios o las «larguísimas listas de espera», pero también se quejan desde la Plataforma por la Sanidad Pública del Tiétar de que «hoy por hoy, no se pueden compartir los historiales médicos» y los médicos de familia «no pueden derivar al hospital talaverano si este ha sido anteriormente por un especialista en Ávila». Problemas, todos ellos, que aseguran que «el nuevo convenio difícilmente resolverá».