Quiñones comparecerá en las Cortes para hacer balance de los incendios, aunque sin fecha definida

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, confirmó este jueves que «la idea» del Gobierno autonómico es que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparezca en un Pleno de las Cortes autonómicas para hacer balance de la campaña de incendios aunque no supo dar una fecha definida.

«Sí, la idea de la Junta es comparecer, como se ha hecho otros ejercicios para esta finalidad», apuntó Carriedo en declaraciones recogidas por Ical, si bien matizó no poder «decir fecha» exacta para dicha comparecencia.

En todo caso, el portavoz de la Junta recordó que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ya compareció en agosto, en sesión plenaria extraordinaria, para dar explicaciones sobre la respuesta a los graves incendios que asolaron el noroeste de la comunidad durante el octavo mes del año, y que el propio consejero compareció en noviembre en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Una comparecencia que, aunque dedicada a presentar el proyecto de presupuestos de la Consejería para el año 2026, que finalmente no fueron aprobados, sustanciaron «una parte importante» con el ámbito de los incendios forestales. Carriedo aseguró que la Junta ofrecerá «la máxima transparencia posible» sobre esta campaña de incendios, en relación también a la dimensión exacta de los fuegos de este verano y la superficie calcinada que dejaron.