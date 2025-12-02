Orgullo por lo rural y pasión por el trabajo

El Norte Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

A sus 24 años, Fernando García Rojo, natural del municipio de Pollos (Valladolid), encarna ese relevo generacional que el campo necesita. En esta edición de los Premios del Campo ha sido reconocido con el Premio Juventud. Un galardón que le llegó por sorpresa: «Lo primero es que no me lo esperaba, la verdad sea dicha, por lo que me sentí muy emocionado cuando me llamaron y me lo dijeron».

Dedicado por completo a una explotación de más de 800 hectáreas y situado a la vanguardia tecnológica, el joven vive el reconocimiento como una recompensa a años de esfuerzo. Confiesa sentirse «muy feliz y orgulloso después de llevar dedicándome toda una vida a esto». Además, añade que con este reconocimiento, «el trabajo ha valido la pena».

Esta labor, admite, «no ha sido fácil», y confirma que ha habido «muchos momentos duros» durante este recorrido, sobre todo, «los días que la meteorología no acompaña», ya que intenta trabajar más horas de la cuenta «por dejarlo hecho». Asimismo, señala que, en las campañas más intensas, las sensaciones se multiplican: «Son nervios, es agobio, es mucho estrés y estar pendiente de todo. Pero lo más importante es que todo salga bien». A pesar de los inconvenientes, el joven encuentra un motivo para seguir: «Me gusta, siento mucho orgullo y la motivación de ver si lo puedo conseguir, siempre te pones tus propias metas». Y, cuando logra sus objetivos, lo reinvierte en maquinaria y tecnología.

La clave

La modernización del campo es, para él, una pieza esencial del futuro. «La tecnología nos está ayudando mucho, se tiene todo mucho más organizado y con un teléfono móvil puedes tener todo». El avance ha sido tan rápido que aún se sorprende, ya que, desde hace ocho o diez años «esto ha dado un vuelco muy grande, va mucho más rápido de lo que han avanzado los trabajadores del sector». Entre estos avances, destaca la telemetría de los tractores y el poder controlar estos desde el teléfono. «Yo tengo 18 tractores y sería muy difícil tener todos controlados. Con el teléfono es abrir una aplicación y ver si todo se está realizando como lo habías programado», explica. En esta línea, anuncia que «voy a estar aquí hasta el final, me dedico a algo que me ha gustado desde pequeño y no lo cambio por nada del mundo». Esta convicción le guía también hacia el futuro: «De aquí no me voy a mover».

