Compromiso y modernización en el sector vacuno

Este reconocimiento demuestra que el trabajo hecho en estos años está dando sus frutos», afirma Octavio Gonzalo, gerente de Dehesa Grande, en relación con el galardón Innovación de los XII Premios del Campo. El reconocimiento llega en un momento clave para la cooperativa salmantina, que cumple 25 años de vida, y se ha convertido en un referente de la carne de vacuno con más de 600 socios y 40.000 vacas nodrizas.

En este sentido, Gonzalo destaca la transformación vivida desde su fundación. «Hemos visto una evolución en la empresa durante estos 25 años, tanto en el crecimiento, como en el número de ganaderos que apuestan por este proyecto, además del incremento de producción y la calidad de la carne», detalla. A su entender, el premio también tiene una dimensión territorial, ya que « a nivel social se está reconociendo ese esfuerzo y ese trabajo en una zona tan desfavorecida como es la zona noroeste de Salamanca».

Además, el gerente de Dehesa Grande subraya que la clave del éxito está en quienes iniciaron el camino, ya que considera que en esta trayectoria «el mayor logro y lo que ha hecho que esto sea lo que es, se sitúa en los que apostaron por el proyecto». Algo que califica como «el mayor hito: el entendimiento y la capacidad de aportar cada uno su granito de arena». Unos comienzos que, recuerda, no fueron sencillos, ya que «hubo momentos complejos en los inicios, donde la gente tuvo que poner mucho de su parte, y eso hay que valorarlo».

Asimismo, Gonzalo reconoce que, aunque la innovación avanza, «aún queda mucho camino por recorrer en el sector». Reconoce que desde la empresa galardonada están dando «los primeros pasos». La cooperativa también ha tenido que asumir desafíos industriales y de gestión, y, en este marco, Octavio Gonzalo ha señalado que la cooperativa se nutre «prácticamente en la mitad del consumo eléctrico de energía fotovoltaica a través de placas solares». Al respecto, valora que «poco a poco vamos encontrando empresas que están intentando favorecer el relevo generacional, implementando novedades tecnológicas a la hora de gestionar el ganado de vacuno extensivo con chips, collares u otros métodos».

Más allá del impacto económico, el gerente de Dehesa Grande pone en valor el papel de la cooperativa en la comarca en la que se encuentra implantada, ya que se convierte en «una oportunidad para dar empleos de calidad». De cara al futuro, mira más allá, hacia los próximos pasos. «El año que viene tenemos un proyecto para el proceso de casquería», adelanta Gonzalo.

