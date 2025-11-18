Referente al servicio de la lucha contra el cáncer

Celia Martínez Martes, 18 de noviembre 2025, 23:19 Comenta Compartir

Recibir este galardón nos proporciona energía para seguir trabajando y ayudar a las personas con cáncer», afirma Artemio Domínguez, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid. El Premio Personas, que concede El Norte de Castilla, ha recaído sobre esta entidad a la que se reconoce el trabajo, la entrega y la dedicación de las personas que han trabajado para que la sociedad castellano y leonesa encontrar en lo mejor de cada uno la garantía de convivencia, de progreso y de futuro.

La asociación centra sus esfuerzos en acompañar a pacientes y familiares desde el momento del diagnóstico, «uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirá cáncer a lo largo de su vida, y cuando llega esa noticia, el mundo se te cae encima», afirma Domínguez, a la par que asegura que «es en esos momentos» donde está la AECC, «para brindar todo tipo de apoyo a las personas que lo sufren, intentando aminorar el impacto que esta enfermedad puede tener en la vida cotidiana».

Así, el presidente destaca la singularidad de Valladolid ya que es una de las ciudades «más comprometidas» en la lucha contra el cáncer: «Somos los mejores en esto, lo demostramos año tras año. La ciudad y la provincia marchan unidas contra el cáncer, y eso es extraordinario».

El voluntariado y la implicación de la sociedad son claves y actualmente, la asociación cuenta con unos 16,000 socios que participan activamente en marchas, actividades por los pueblos y eventos de sensibilización.

El objetivo principal de la asociación, según explica Domínguez, es incrementar la supervivencia y la calidad de vida en los pacientes, ya que a día de hoy, la supervivencia se encuentra en torno a un 55% de los hombres y al 60% de las mujeres. «Nuestro objetivo para el 2030 es alcanzar el 70%», asevera el presidente, quien añade que para lograrlo, la asociación financia investigación, impulsa programas de prevención y humanización, y garantiza que todos sus servicios sean gratuitos e iguales para cualquier persona, independientemente de su lugar de residencia o situación económica.

Este año, la AECC ha ayudado a más de 2.000 personas que han solicitado apoyo directo, ya sea a través de consultas, acompañamiento psicológico, apoyo social o estancias en cualquier ciudad durante sus tratamientos. «Cuando una persona recibe un diagnóstico, el teléfono de apoyo de la asociación –que funciona las 24 horas del día– es fundamental, estamos al lado de ellos, acompañándoles y asegurando que tengan todas las facilidades posibles», sentencia Artemio Domínguez.

La Asociación Española contra el Cáncer fue fundada en 1953 con el objetivo de mejorar la prevención, investigación y tratamiento del cáncer, así como ofrecer apoyo a pacientes y familiares. Desde entonces, la AECC se ha consolidado como un referente nacional en la lucha contra la enfermedad, combinando acciones de concienciación, programas de cribado y campañas educativas con un fuerte compromiso social.

Intensa actividad

En Valladolid, la asociación ha desarrollado una actividad excepcionalmente intensa, integrando toda la sociedad en iniciativas de sensibilización y apoyo. Su marcha anual, que atrae a docenas de miles de participantes, es un ejemplo de movilización ciudadana y solidaridad, y ha servido para mostrar que la lucha contra el cáncer es un esfuerzo colectivo. «Podemos decir que Valladolid es una de las ciudades más comprometidas con la lucha contra el cáncer, somos los mejores en esto y lo demostramos año tras año», destaca Domínguez.

Además de la investigación y el apoyo directo, la AECC desarrolla programas de prevención y educación sanitaria, desde campañas sobre hábitos saludables y control del tabaco hasta programas de cribado para la detección precoz de diversos tipos de cáncer. La asociación defiende la equidad en la atención sanitaria, asegurando que todos los pacientes tengan acceso a los mismos servicios, una visión inclusiva y humanitaria que es un pilar fundamental en su labor.

Asimismo, la asociación también ha logrado consolidar una red de voluntariado activa y comprometida, un tejido humano que permite mantener las actividades durante todo el año, tanto en la ciudad como en los pueblos de la provincia, garantizando que los servicios de apoyo lleguen a todos los rincones. «La sociedad lo apoya, y eso se demuestra en cada actividad, cada marcha y cada programa que realizamos», concluye el presidente de la AECC en Valladolid.