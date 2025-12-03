El Norte convoca la cuarta edición de los Premios Sostenibilidad Ambiental Estos galardones tienen como objetivo evidenciar la relación positiva entre economía y medio ambiente y destacar la implantación de buenas prácticas

El Norte de Castilla ha convocado los IV Premios Sostenibilidad Ambiental que en esta edición cuentan con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, Cajamar, Gullón, Iberdrola, Grupo Entrepinares, Emina, Renault Group y Ecoembes.

Estos galardones tienen como objetivo evidenciar la relación positiva entre economía y medio ambiente acelerando la transición hacia la economía circular, y destacar la implantación de las buenas prácticas ambientales en los procesos productivos.

Este certamen quiere reconocer aquellos proyectos y actuaciones recientes desarrolladas por organizaciones en Castilla y León, que tengan una mayor ambición y contribución, desde la transformación innovadora de su empresa, a la mitigación del cambio climático o a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Los proyectos y actuaciones podrán referirse a cambios en los procesos productivos, en los productos y servicios, en los modelos de negocio o sobre los modelos de consumo.

La convocatoria se dirige a autónomos, organizaciones, pequeñas, medianas y grandes empresas con sede en Castilla y León, que estén llevando a cabo alguna iniciativa de innovación medioambiental, aunque su actividad principal no sea esta.

Las categorías que se han establecido son las siguientes: Grandes Empresas Innovadoras, Pequeñas y Medianas Empresas Innovadoras, Otras Organizaciones Innovadoras y un Premio Especial del Jurado.

Candidaturas

La recepción de candidaturas, según establecen las bases de la convocatoria, se realizarán de forma digital a través de la web de elnortedecastilla.es. Será necesario cumplimentar un formulario que podrá ir acompañado de un vídeo de una duración máxima de tres minutos

El plazo para la presentación de las candidaturas terminará el 2 de marzo de 2026. Fuera de este periodo no se admitirán candidaturas.

Una vez presentadas las candidaturas, el jurado seleccionará un ganador de entre los candidatos finalistas por cada categoría. El ganador será aquel que obtenga mayor número de votos de los emitidos por los componentes del jurado.

El jurado valorará que los proyectos y actuaciones resulten innovadores, demuestren mayor ambición climática y poder de transformación hacia un modelo de economía circular, tengan repercusiones concretas y acreditables y resulten extrapolables y perdurables en el tiempo.

Se valorará también su contribución a la Agenda 2030 y la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León, su incorporación a los procesos de aseguramiento de la calidad, la rendición de cuentas y la transparencia, la colaboración entre organizaciones y la incidencia territorial.

Los miembros del jurado podrán, en el momento de la deliberación, proponer otras candidaturas.

Cada premiado recibirá un trofeo conmemorativo en un acto público con convocatoria de invitados, que tendrá lugar la última semana de marzo de 2026. La aceptación del premio supone la obligación de asistir al acto de entrega.