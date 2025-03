«Todavía hay esperanza, pero tenemos que actuar ya»

Susana Gutiérrez Jueves, 27 de marzo 2025, 22:47 Comenta Compartir

La gala de entrega de los III Premios de Sostenibilidad Ambiental de Castilla y León contó con la ponencia del empresario, Javier Goyeneche, creador de la marca de moda sostenible Ecoalf. Un emprendedor al que, tras años de éxito en el sector de la moda, le comenzó a inquietar la cantidad de desechos generados por ese tipo de industria. A partir de ahí, empezó su misión propia de crear un concepto totalmente nuevo en el que combinó su sensibilidad por el diseño y conocimiento de la industria de la moda, con la última innovación en materiales reciclados. En la actualidad, es un ejemplo de negocio de éxito que vela por el cuidado, el respecto y la mejora del medio ambiente. «Quería crear una marca de moda realmente sostenible y pensé que los más sostenible era no seguir utilizando los recursos naturales del planeta de manera indiscriminada, para garantizar las necesidades de futuras generaciones». Así recuerda, Javier Goyeneche el nacimiento de Ecoalf en el año 2009, desvelando que tanto el nombre como el concepto que hay detrás de la marca vienen del nacimiento de sus hijos, Álvaro y Alfredo. Recuerda cómo pensó que el reciclaje «podría ser una solución si éramos capaces de crear una nueva generación de productos reciclados con la misma calidad y diseño que los mejores productos no reciclados».

En la actualidad, quince años más tarde, insiste en que «nuestra misión y visión se mantienen más intactas y con mayor fuerza y transparencia que nunca». De esta manera, a través de la innovación y el I+D, han desarrollado más de 600 tejidos reciclados innovadores, reciclando más de 300 millones de botellas de plástico, toneladas de redes de pesca desechadas, neumáticos usados, algodón y lana post-industrial. Algo que ha supuesto también el ahorro de más de 54 mil millones de litros de agua y 12.500 toneladas de CO2, y comprometidos con ser cero emisiones para 2030. «Aproximadamente el 70% de nuestras colecciones son mono-materiales para prevenir el desperdicio textil y alcanzando la circularidad», recalca el fundador de Ecoalf.

Oceános

En el año 2015, a través de la Fundación Ecoalf, comenzó el proyecto 'Upcycling the Oceans'. Nacido en la costa de España, es una aventura global que ayuda a eliminar la basura marina del fondo del océano y devolverla al sistema gracias al apoyo de más de 4.000 pescadores que han recuperado más de 1.700 toneladas de desechos marinos. «Un proyecto revolucionario que se ha expandido a Tailandia, Grecia, Italia, Francia, Egipto... y continúa por todo el mar Mediterráneo, convirtiendo los residuos del océano en prendas de alta calidad», explica. Por cada artículo «Because There is no Planet B» vendido, se dona un 10 % a la Fundación Ecoalf para contribuir a la expansión del proyecto. Por cada euro donado, se retiran 600 gramos de residuos del fondo del océano.

La empresa bajo la batuta de Goyeneche ha crecido positivamente y ahora produce una amplia colección sostenible de prendas de exterior. Desde trajes de baño, hasta ropa casual, pasando por prendas de yoga, calzado y accesorios. La empresa textil ha sabido expandir su distribución estratégicamente, posicionándose en algunas de las tiendas más prestigiosas del mundo. En estos momentos, cuenta con más de 1.500 puntos de venta.

Reconocimientos

Javier Goyeneche ha recibido numerosos reconocimientos en su trayectoria al frente de Ecoalf. La Schwab Foundation le concedió el premio de Innovador Social del Año 2020 por revolucionar la industria de la moda, posicionando a Ecoalf como la primera marca de moda en el mundo en recibir este premio.

En el año 2018, se convirtió en la primera marca de moda en España en recibir el certificado B-CORP. En 2022, fue reconocida como «Mejor para el Mundo», posicionando a la marca en el top 5% de las 5.000 mejores B Corps en todo el mundo. Asimismo, durante dos años consecutivos, en 2022 y 2023, ha sido designada como la empresa más responsable con el medio ambiente en el ranking Merco Responsabilidad ESG para España.

En 2023, la empresa lanzó Ecoalf Sports: una línea de ropa de deporte sostenible con prendas hechas con nylon reciclado para limitar la liberación de microplásticos. Y ese mismo año, el negocio también entró en el sector de la cosmética con Ecoalf Wellness, una línea con productos reciclables y rellenables sin plástico, sin agua y alcanzando la circularidad.

«Nuestro planeta se está revolviendo y mandando señales inequívocas de la necesidad de actuar. Nuestra responsabilidad tiene que ir más allá del negocio. No podemos seguir actuando y consumiendo de la manera en que lo hacemos. Todavía hay esperanza, pero debemos actuar ya», concluye Javier Goyeneche con una llamada a la reflexión.