Referente al servicio de los más vulnerables

Goyo Ezama, director general de El Norte y Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora, entregan su premio a Alberto Díez, que también estuvo acompañado por Elmostafa, integrantes del grupo de Participación y Sensibilización del Programa de Personas sin hogar de Cáritas.

Andrea Díez Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 22:16

Este premio es un reconocimiento a este proyecto de participación y sensibilización, a esta nueva forma de trabajar y al esfuerzo de voluntarios, técnicos y participantes», expresa emocionado Alberto Díez, técnico de Cáritas. La entidad de la Iglesia católica ha sido distinguida con el Premio Impacto Social en el marco de los I Premios Compromiso Social, un galardón que reconoce iniciativas con una incidencia significativa en comunidades o grupos específicos y que en esta ocasión destaca especialmente, la labor de la Comisión de Participación y Sensibilización del Programa de Personas Sin Hogar, un espacio pionero en el que técnicos, voluntarios y personas usuarias trabajan conjuntamente en la creación de campañas de concienciación y transformación social que comenzó su andadura en el verano de 2022.

En el marco del Programa de Personas sin Hogar se pone en el centro de sus acciones a las personas para quienes educadores y voluntarios crean espacios de encuentro y convivencia a través de talleres, además, de fomentar el diálogo en asambleas participativas. De esta forma, se realiza un acompañamiento y se trabaja para convertir los centros en lugares abiertos a la participación y la escucha.

Cáritas Diocesana de Valladolid pone a disposición de los usuarios tres espacios. En primer lugar, el centro de día para personas sin hogar 'Lacort', «al que acuden diariamente entre setenta y ochenta personas para los servicios básicos de lavandería, ducha, desayuno y también para el acompañamiento personal en sus procesos», explica Alberto Díez. En segundo lugar, el centro social 'La Milagrosa', que proporciona servicios básicos a entre diez y quince personas en Valladolid, que presentan graves patologías mentales y/o grave deterioro físico. Y en tercer lugar, la Casa de acogida 'El Cauce', con once plazas y dos pisos tutelados de cinco plazas dirigidos a personas acompañadas por Cáritas, que están iniciando un proyecto de independencia personal, profesional, social y emocional y que tiene como finalidad transitar hacia una vida autónoma e independiente.

El trabajo de Cáritas le avala como un recurso referente en la acogida, la cobertura a las necesidades básicas y el acompañamiento a todas aquellas personas que viven en situación de grave exclusión social y residencial, destacando en la gestión de ayudas de farmacia y en el acompañamiento a nivel sanitario. La Comisión de Participación y Sensibilización del Programa de Personas Sin Hogar, integrada por técnicos, voluntarios y participantes, nació con el claro objetivo de definir, desarrollar y evaluar acciones de sensibilización desde un enfoque participativo. «Se ha cambiado el modelo, lo hacemos todo desde abajo», explica Alberto Díez. La primera iniciativa impulsada por el grupo fue el Primer Museo Sin Hogar del Mundo, una exposición itinerante que recorrió las capitales de Castilla y León con más de 18.000 visitas.

Desde entonces, la comisión se propuso realizar al menos una actividad de sensibilización al mes, con el objetivo de mantener viva la conciencia social y «tocar los corazones» con historias reales. Entre las iniciativas desarrolladas están la producción de vídeos para redes sociales o la original propuesta de la 'siembra de casitas' por todo Valladolid con pequeñas estructuras colocadas durante la noche con mensajes que sorprendían a los viandantes durante el día. Asimismo, han colaborado con otros programas de Cáritas, como el Programa de Mujer, entre otros, «buscamos formas nuevas de llegar, de sensibilizar y de contar esta realidad, y hemos comprobado que, con este modelo participativo, nuestras acciones tienen un impacto mucho más profundo», concluye Díez.

Labor humanitaria

Cáritas Diocesana de Valladolid está formada por cincuenta y cinco Cáritas Parroquiales que coordinan, orientan y promueven la acción caritativa y social en su parroquia. En Valladolid suman 1.697 socios y 466 voluntarios que participan en los distintos programas que se desarrollan. Una de sus principales funciones es el acompañamiento y la escucha. Entre esas voluntarias está Marcelina Sánchez López: «Creo profundamente en el ser humano y en esa tarea inmensa que es el gran proyecto humano y además, en Cáritas, porque tiene un carisma distinto».

En esta línea, desde la entidad buscan que cada persona pueda reconocer sus propias capacidades y fortalezas, y que «desde ahí encuentre caminos para afrontar sus dificultades». Según los datos de la memoria de 2024, el número de personas participantes y acompañadas por Cáritas ascendió a 9.056. Su red de trabajo se amplía también a la colaboración con otras entidades como Ecocircular Valladolid UTE y la Fundación Mandamiento Nuevo.