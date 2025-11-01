El PP urge al Gobierno a ampliar la capacidad eléctrica regional para desbloquear inversión

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una intervención en la Cámara Alta este octubre.

El Norte Valladolid Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:24 Comenta Compartir

Valladolid. El PP ha registrado una moción en el Senado para exigir al Gobierno que promueva «con urgencia» mejoras en las infraestructuras eléctricas que garanticen acometer más de 15.000 millones de euros de inversión empresarial en las nueve provincias de Castilla y León, que están pendientes aún de que se les garantice el suministro.

La iniciativa, que se debatirá y aprobará en el pleno de la próxima semana merced a la mayoría absoluta popular, reclama además al Ejecutivo que atienda «sin demora» las peticiones de la Junta para reforzar la red de transporte de electricidad en la planificación 2025-2030, cambios normativos que favorezcan el autoconsumo y concursos de acceso a la demanda en los nudos de la red de transporte bloqueados en la comunidad.

Según la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, «la ausencia de inversiones en infraestructuras eléctricas es la causa que no se pueda conceder suministro a los planes de inversión. Sánchez quiere paralizar la actividad en nuestra comunidad».

El 83,4% de los nudos, saturados

Alicia García añade que la red eléctrica de la región está en una situación «crítica», según informa Ical, con el 83,4% de los nudos saturados, «lo que está impidiendo conectar nueva demanda eléctrica en la mayor parte del territorio».