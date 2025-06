El personal de los helicópteros sanitarios convoca huelga: sueldo sin actualizar y calendarios anticonciliación

Será una huelga peculiar, convocada desde la medianoche que da entrada al 1 de julio hasta la que cierra el año el 31 de diciembre, ... pero solamente sobre el papel porque los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Sanidad se elevan al 100%.

La plantilla de pilotos, técnicos y sanitarios con la que la empresa Avincis Aviation España prestar el servicio de transporte aéreo urgente en Castilla y León para Sacyl con los cuatro helicópteros con base de Valladolid, Salamanca, Burgos y Astorga está llamada a secundar el paro indefinido en protesta por una década de congelación salarial y pérdida de poder adquisitivo, jornadas extremas y ausencia de entrega de calendarios que permitan conciliar y también «abandono institucional». Esos son los motivos que cimentan la huelga convocada por el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA).

«Los pilotos se van a otros países, están mejor pagados y tienen calendarios y jornadas que les permiten llevar una vida familiar» Enrique Durán Coordinador del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos

Son las tripulaciones que permiten el traslado de enfermos o personas accidentadas en situaciones de urgencia o emergencia y con asistencia sanitaria en vuelo si es necesario en un territorio amplio y disperso, con distancias kilométricas a los hospitales. A eso suman, además, el transporte de órganos o tejidos para trasplantes cuando no pueda realizarse por los medios ordinarios, el traslado urgente de medicamentos, sangre u otros materiales de índole sanitario en situaciones de emergencia o catástrofe o los traslados interhospitalarios de pacientes críticos, entre otros servicios que prestan en su jornada cotidiana.

El equipo del consejero Alejandro Vázquez argumenta que es una actividad que «no puede suspenderse durante el periodos en que esté convocada la huelga». De ahí ese 100% de servicios mínimos. «La Gerencia de Emergencias tiene la necesidad ineludible de disponer de un servicio de transporte sanitario aéreo para dar respuesta a los usuarios y prestar el servicio de atención sanitaria con carácter urgente y de emergencias», subraya la Orden que rubrica el consejero de Sanidad.

Ampliar Un tripulante se dirige al helicóptero que da servicio a Sacyl con base en Salamanca. J.M.L.

«En 2015 se firmó el convenio y la empresa lo denunció en 2017, por lo que llevamos desde entonces sin ningún tipo de revalorización retributiva, ni siquiera el IPC y no tenemos calendarios laborales. El hecho de que trabajemos atendiendo emergencias no significa que nuestra vida tenga que ser una emergencia continua», explica Enrique Durán, coordinador general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, organización convocante de la huelga. En otras comunidades, Avincis tiene contrato también para facilitar aeronaves de lucha contra incendios. No es el caso de Castilla y León, donde las tripulaciones suman alrededor de 40 profesionales. Hay autonomías en las que los sanitarios que vuelan en los helicópteros son empleados públicos, pero en el caso de los que prestan servicio a Sacyl están en nómina de la empresa de las aeronaves.

El contrato que la Junta de Castilla y León tiene en vigor con Avincis se encuentra en la recta final, próximo al vencimiento, con el helicóptero que permita vuelos nocturnos aún sin estar operativo y con un horizonte en el que se atisba para la próxima licitación un refuerzo del servicio anunciado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco en el Debate Sobre el Estado de la Comunidad celebrado en marzo. La previsión es pasar de los cuatro helicóptero actuales a diez, uno por provincia más otro en El Bierzo.

Entrevistas con responsables de Sacyl

El hecho de que los servicios mínimos sean del 100% deja la huelga en algo virtual, sobre el papel. «Lo único que permite dar visibilidad a las condiciones en las que trabajan las tripulaciones y lo que se hace con unos contratos que los ciudadanos pagan con sus impuestos, para tomar conciencia de quién se beneficia y a quién se perjudica», apunta Durán, que señala que se han reunido con responsables de Sacyl para trasladarles las condiciones en las que trabajan, el estado de las bases de las que despegan las aeronaves y cuestiones de operatividad técnica sobre estos aparatos de cara a mejoras de futuro.

El responsable sindical destaca que la precarización que sufren las tripulaciones de la aeronaves de emergencias es común en todo el territorio español y está provocando una «huida de talento bestial al extranjero». Durán cifra en una veintena los pilotos que han emigrado en la última etapa a países con condiciones laborales más estables. «Te ves obligado a irte de casa, pero económicamente están bastante mejor pagados y tienen unos calendarios y unas condiciones de jornada en la que puede conciliar y llevar una vida familiar normalizada», resume el coordinador del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos.