El Pancal exige la dimisión de Quiñones por «falta de previsión» y de Puente por sus «desafortunados mensajes»

El Norte Viernes, 15 de agosto 2025, 11:24 Comenta Compartir

El Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (Pancal-Urci) exigió hoy las dimisiones, por un lado, del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su «falta de previsión» en la gestión de los incendios forestales y, por otro, del ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus «desafortunados mensajes» a través de la red social X.

En este sentido, el Pancal pidió a los gobiernos autonómico y nacional, a través de un comunicado remitido a Ical, que dejen al margen sus «enfrentamientos ideológicos» y trabajen «unidos y coordinados» para erradicar el problema que supone la proliferación de incendios nacionales, no solo en Castilla y León, sino en otros puntos de la geografía nacional.

De este modo, la formación política denunció la «grave situación» provocada por la ola de incendios que afecta a varias provincias de la Comunidad, y que ha costado ya dos vidas humanas, y expresó su apoyo a los familiares de los fallecidos y heridos, a los afectados que han perdido sus casas, y a los bomberos y brigadas forestales, que «trabajan sin descanso para contener las llamas».

«Afirmamos que el Gobierno autonómico es responsable de la precaria situación del servicio de extinción de incendios. Cada verano se repite la misma falta de preparación, a pesar de las advertencias de los profesionales. Desde Pancal-Urci acusamos a la Junta de ignorar durante más de una década las demandas de los bomberos forestales, que reclaman mejoras laborales, más medios materiales y humanos, y un modelo de gestión más eficaz y seguro», concluyó el partido.