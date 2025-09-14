La palentina Milagros Marcos, nueva coordinadora del PP de medio rural, despoblación y política forestal Alberto Núñez Feijóo ha anunciado la elaboración de un Libro Blanco para el futuro de los pueblos

E. N. Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:07

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo anunció la designación de la diputada palentina Milagros Marcos como coordinadora del PP en materia de medio rural, despoblación y política forestal. El líder popular apostó además, por «menos burocracia, una PAC comunitaria, más rentabilidad y un Plan Nacional del Agua» en una jornada en Membrilla (Ciudad Real).

Feijóo dio también a conocer la elaboración de un Libro Blanco para el futuro del medio rural de España, acordado con los principales representantes del sector, para que la política agraria se diseñe junto a quienes lo componen y no «desde los despachos de Bruselas o de la Castellana».

El líder del PP indicó que la formación llevará a cabo una revisión integral de la normativa que afecta al sector primario para eliminar duplicidades, trabas y disposiciones desproporcionadas, y que aprobará una ley de simplificación administrativa que devuelva tiempo y seguridad a agricultores y ganaderos. Además, reivindicó que la PAC debe seguir siendo «política, agraria y común», sin más burocracia que fondos, y se comprometió a defender en Bruselas los intereses de España.

«No acepto lecciones de quienes protegen más al lobo que al ganadero, ni de quienes se aprovechan del campo para hacer política, pero luego no lo defienden cuando tienen la oportunidad. No acepto lecciones de aquellos que lo más verde que han visto en su vida son los jardines de la Complutense», subrayó.