El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cancelada la ceremonia de podio de la Vuelta tras la suspensión de la última etapa
La palentina Milagros Marcos, en una imagen de archivo. A. Mingueza

La palentina Milagros Marcos, nueva coordinadora del PP de medio rural, despoblación y política forestal

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado la elaboración de un Libro Blanco para el futuro de los pueblos

E. N.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:07

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo anunció la designación de la diputada palentina Milagros Marcos como coordinadora del PP en materia de medio rural, despoblación y política forestal. El líder popular apostó además, por «menos burocracia, una PAC comunitaria, más rentabilidad y un Plan Nacional del Agua» en una jornada en Membrilla (Ciudad Real).

Feijóo dio también a conocer la elaboración de un Libro Blanco para el futuro del medio rural de España, acordado con los principales representantes del sector, para que la política agraria se diseñe junto a quienes lo componen y no «desde los despachos de Bruselas o de la Castellana».

El líder del PP indicó que la formación llevará a cabo una revisión integral de la normativa que afecta al sector primario para eliminar duplicidades, trabas y disposiciones desproporcionadas, y que aprobará una ley de simplificación administrativa que devuelva tiempo y seguridad a agricultores y ganaderos. Además, reivindicó que la PAC debe seguir siendo «política, agraria y común», sin más burocracia que fondos, y se comprometió a defender en Bruselas los intereses de España.

«No acepto lecciones de quienes protegen más al lobo que al ganadero, ni de quienes se aprovechan del campo para hacer política, pero luego no lo defienden cuando tienen la oportunidad. No acepto lecciones de aquellos que lo más verde que han visto en su vida son los jardines de la Complutense», subrayó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  3. 3

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  4. 4

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  5. 5

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  6. 6

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  7. 7 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  8. 8

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  9. 9 Búscate en la grada del José Zorrilla
  10. 10 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La palentina Milagros Marcos, nueva coordinadora del PP de medio rural, despoblación y política forestal

La palentina Milagros Marcos, nueva coordinadora del PP de medio rural, despoblación y política forestal