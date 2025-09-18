La oposición pide a las Cortes «transparencia» y un «uso reglado» de los coches oficiales El PSOE demanda que los miembros de la mesa solo puedan usar los vehículos del Parlamento para actos institucionales, y Fernández e Igea critican la «opacidad» en su utilización

Los grupos Socialista y Mixto pidieron hoy a la Mesa de las Cortes que exista «transparencia» y un uso «reglado y regulado» de los coches oficiales del Parlamento autonómico antes de que se acabe la legislatura, para evitar un uso «incorrecto» de estos vehículos que deberían servir «solo para acudir a actos institucionales».

Así lo defendió, tras la Junta de Portavoces de hoy, la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, que anunció la presentación de un escrito en las Cortes para que la Mesa «regule el uso y disfrute de los coches oficiales» y se circunscriba solo «a actos institucionales», dado que hasta ahora, «no se ha comunicado nunca» el tipo de utilización que se da a estos vehículos, informa Ical.

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, lamentó la «falta de transparencia» que se da al uso de estos coches por el que el propio Fernández ya preguntó «hace seis meses y un día» sin recibir, por el momento, respuesta del presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

«Todos los ciudadanos deberían poder saber el uso que se da a los vehículos oficiales, porque los paga la gente», recordó Fernández, que consideró «un cachondeo y un escándalo la mayúscula opacidad y falta de transparencia» que adjudicó a las Cortes: «Se está vulnerando la ley de transparencia y voy a hacer una reclamación ante el Consejo de Transparencia porque esto es insostenible», concluyó.

Finalmente, el procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, consideró «sorprendente» que no exista una publicación de los viajes en los coches oficiales de las Cortes cuando «hace meses y años que se hace en la Junta», y dado que «existe un registro, publíquese y acabamos con una broma que lleva meses».