La Directiva NIS2 se presenta como una normativa europea que establece medidas para mejorar la ciberseguridad de las redes y sistemas de información, principalmente en sectores considerados esenciales e importantes. Su objetivo es fortalecer la resiliencia cibernética y crear un nivel común de seguridad en toda la Unión Europea. Una norma que sustituirá a la Directiva NIS y cuya transposición presenta importantes retos y estrategias. «En esta directiva, se amplían y refuerzan las medidas técnicas y organizativas y operativas que deben tener las empresas, y se incluyen algunos sectores que hasta ahora no eran un sujeto obligado, como es el caso de la agroalimentación», detalla Patricia Sáez, broker senior de Ciber Solutions de AON. La experta recalca que, a pesar de que la directiva tenía que entrar en vigor en octubre de 2014, finalmente, la transposición se ha llevado a cabo solo en cuatro países europeos en plazo. El resto, entre ellos España, van con retraso, y en nuestro país ya se ha aprobado el anteproyecto de Ley. A pesar de que todavía no está implantada la nueva norma, Sáez considera que «las empresas están bastante concienciadas, especialmente las grandes compañías» y detecta «bastante desconocimiento en sectores que ahora son sujeto obligado y antes no, como puede ser el sector alimentario».

Patricia Sáez, junto a expertos, abordará todos estos retos y estrategias en una mesa redonda organizada por El Norte de Castilla y AON que se desarrollará el martes 6 de mayo, desde las 9:30 horas en la hemeroteca del periódico. Sáez estará acompañada por el presidente de CEOE de Castilla y León, Santiago Aparicio; el responsable del Servicio de Informática Industrial de Acor, Marcos Román Polo, y la responsable de Calidad, Normativas Técnicas y Seguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Beatriz García. Ahondarán en los principales aspectos sobre esta nueva directiva y su transposición en España, las directrices y apoyo que ofrece INCIBE, las diferentes maneras en las que el mercado asegurador puede apoyar a las empresas transfiriendo los riesgos derivados de su incumplimiento y la experiencia práctica de un cliente del sector alimentario en su proceso de implementación.

«Uno de los puntos que más preocupa es la responsabilidad de los órganos de dirección y que esta norma es para las empresas sujeto obligado, pero hay otro factor importante: estas empresas tienen que aplicar medidas de control sobre la cadena de suministro, sobre sus proveedores y eso es más complicado. Al final debes tener un control que complica mucho a las empresas», avanza Sáez. Desde AON se ayuda a los clientes a la gestión integral de los asuntos relacionados con la Normativa, además de una evaluación sobre el estado de implementación de las medidas que exige, «sobre todo técnicas y operacionales», para estudiar el riesgo y la necesidad de contratar pólizas.

