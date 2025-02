El Norte Escolar reconoce a los nuevos talentos del periodismo digital y su compromiso con la verdad

«Esta es una iniciativa esencial y además enriquece mucho el aula»

El equipo de las jóvenes estudiantes de 2º de la ESO, Las Periodistas, formado por Valeria Santamaría, Adriana Hernández, Nerea Díez y Mara Mecerreyes y coordinadas por su tutora Aura Casado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Burgos, se alzaron con el Premio Especial al mejor reportaje sobre la escuela en el medio rural. «Se lo propuse de forma voluntaria y se presentaron seis grupos distintos», comentó ilusionada la tutora. Es la primera vez que se presentaban y reconoció que «el hecho de redactar y conocer lo que ocurre a nuestro alrededor es fundamental. Esta es una iniciativa esencial y además enriquece mucho el aula».

Las Periodistas explicaron que «han valorado la noticia que hicimos de la escuela más pequeña que había en Castilla y León con tres alumnos y que está en Valladolid». No tuvieron problemas en la organización del equipo pero el mayor reto fue comprobar la veracidad de lo que escribían, «cuando tuvimos dudas le preguntamos a Aurora» reconocen. La noticia del premio les llegó por sorpresa «no nos lo esperábamos pero estamos muy contentas». En la balanza, ensalzan el aprendizaje, «el esfuerzo y que lo que más hemos aprendido es a redactar».

Durante toda la ceremonia no pudieron ocultar su alegría tras ver recompensado el tiempo dedicado a la selección, composición y redacción de lo que se ha convertido en su pequeño gran proyecto educativo, sacar adelante una edición semanal con contenido que interesara. «Encontrar temas no siempre es fácil», comentaron. Entre las noticias publicadas no faltaron las referencias al desastre provocado por la Dana en Valencia, las actividades solidarias como una carrera a beneficio de la lucha contra la leucemia infantil o algunas relacionadas con la salud.