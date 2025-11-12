Movilidad prevé crear una réplica digital de las carreteras con datos en tiempo real sobre su estado El consejero Sanz Merino defiende que la ejecución presupuestaria del presente ejercicio se aproxima al 99%

El Norte Valladolid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46

La Junta prevé implantar el próximo año el «gemelo digital» de las carreteras, actualmente en ejecución con una inversión de 1,2 millones de euros, lo que permitirá disponer de una «réplica virtual» de la red viaria que ofrecerá datos en tiempo real sobre su estado. También, se instalarán 26 paneles inteligentes en los principales puertos de montaña con información actualizada, especialmente en episodios invernales.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, compareció este miércoles ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para exponer los detalles del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 de su departamento y la Fundación Centro de Supercomputación.

Asimismo, explicó que se colocarán otras 12 señales inteligentes, que se sumarán a las 30 existentes, en tramos de carreteras de Ávila, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora. Además, se va a desarrollar un sistema experimental en la carretera SA-201, en el tramo de la Sierra de Francia, para la detección de fauna salvaje con visión artificial y que activa señalización dinámica para advertir en tiempo real a los conductores, según recoge la agencia Ical.

En conjunto, Sanz Merino señaló que las inversiones en carreteras de titularidad autonómica ascienden en las cuentas a total de 96,6 millones, que posibilitarán movilizar recursos de hasta 386 millones para continuar con las actuaciones iniciadas en años anteriores, así como licitar nuevos proyectos y obras que, por su propia naturaleza, requieren de varios años para su realización. De esta partida, 70,8 millones son para la conservación y 25,2 millones para actuaciones de modernización.

El titular de Movilidad defendió unas cuentas de 353 millones de euros, que experimentan un incremento de casi el 18% respecto a los presupuestos de 2024, y incluyen unas inversiones reales de 139,3 millones, que aumentan un 3,2%. Además, explicó que se han provincializado actuaciones que en anteriores ejercicios se encontraban «centralizadas».

Sanz Merino defendió que la ejecución presupuestaria se ha situado este mandato entre el 93% y el 98%, y remarcó que la mayoría de los recursos que manejará su departamento son fondos propios, pues precisó que los recursos procedentes de Europa se reducirán al 6,27%.