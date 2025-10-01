El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una matrona realiza una ecografía a una embarazada. Satse

Casi la mitad de abortos de Castilla y León son de jóvenes de entre 20 y 29 años

Las interrupciones de embarazo han aumentado un 2,55 por ciento en comparación con 2023

El Norte

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:41

Las mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 29 años contabilizaron cerca de la mitad de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) registradas en Castilla y León durante 2024, al sumar 1.409 del total de 3.175 abortos realizados, lo que supone un aumento del 2,55 por ciento en comparación con 2023 (3.096), según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y recogidos por Ical.

La Comunidad alcanzó una tasa de interrupciones voluntarias del embarazo de 8,92 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por encima de la registrada en 2023, que fue del 8,66. En los últimos años, la tasa ha crecido cerca de tres puntos, al pasar de una tasa de 6,05 casos en 2016 a los 8,92 actuales.

Noticias relacionadas

El retraso de la maternidad: embarazos complicados que exigen más seguimiento médico

El retraso de la maternidad: embarazos complicados que exigen más seguimiento médico

Las 'cajas de duelo' llegan a los hospitales de Castilla y León

Las 'cajas de duelo' llegan a los hospitales de Castilla y León

Por su parte, España, con una tasa de 12,26, registró un total de 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), lo que representa un aumento del 2,98 por ciento en comparación con 2023 (103.097 IVE) y un 12,72 por ciento más que en 2015, año en el que hubo 94.188.

El informe recoge que 1.058 mujeres que decidieron abortar en Castilla y León presentaban estudios de Bachillerato o Formación Profesional, seguidos de cerca por la ESO y equivalentes, con 939; mientras que el ámbito universitario se cifra en 687 casos. Además, en sintonía con la situación laboral de la mujer, 1.848 abortos se vinculaban con trabajadoras por cuenta ajena, aunque 652 se encontraban en situación de desempleo.

Además, se notificaron 350 interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres con edades comprendidas hasta los 19 años en la Comunidad, siendo 20 de ellas en el caso de menores de 15 años. En relación a los métodos anticonceptivos, cerca de la mitad de las mujeres que realizaron interrupciones voluntarias del embarazo reconocieron no usarlos (1.506); donde los de barrera y hormonales fueron empleados por 854 y 446 mujeres, respectivamente.

Además, prácticamente la totalidad de los abortos se llevaron a cabo a petición de la mujer (2.986 casos), donde en 131 ocasiones se practicaron por un riesgo grave de anomalía para el feto. La mayoría de los abortos tuvieron lugar en centros extrahospitalarios (2.242), frente a los hospitalarios (933), donde el ámbito privado predominó en el caso extrahospitalario, con la totalidad de los casos, frente al hospitalario, con 491 casos en el ámbito público.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  6. 6

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  7. 7

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  8. 8 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  9. 9 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  10. 10

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Casi la mitad de abortos de Castilla y León son de jóvenes de entre 20 y 29 años

Casi la mitad de abortos de Castilla y León son de jóvenes de entre 20 y 29 años