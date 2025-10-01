Casi la mitad de abortos de Castilla y León son de jóvenes de entre 20 y 29 años Las interrupciones de embarazo han aumentado un 2,55 por ciento en comparación con 2023

El Norte Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:41

Las mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 29 años contabilizaron cerca de la mitad de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) registradas en Castilla y León durante 2024, al sumar 1.409 del total de 3.175 abortos realizados, lo que supone un aumento del 2,55 por ciento en comparación con 2023 (3.096), según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y recogidos por Ical.

La Comunidad alcanzó una tasa de interrupciones voluntarias del embarazo de 8,92 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por encima de la registrada en 2023, que fue del 8,66. En los últimos años, la tasa ha crecido cerca de tres puntos, al pasar de una tasa de 6,05 casos en 2016 a los 8,92 actuales.

Por su parte, España, con una tasa de 12,26, registró un total de 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), lo que representa un aumento del 2,98 por ciento en comparación con 2023 (103.097 IVE) y un 12,72 por ciento más que en 2015, año en el que hubo 94.188.

El informe recoge que 1.058 mujeres que decidieron abortar en Castilla y León presentaban estudios de Bachillerato o Formación Profesional, seguidos de cerca por la ESO y equivalentes, con 939; mientras que el ámbito universitario se cifra en 687 casos. Además, en sintonía con la situación laboral de la mujer, 1.848 abortos se vinculaban con trabajadoras por cuenta ajena, aunque 652 se encontraban en situación de desempleo.

Además, se notificaron 350 interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres con edades comprendidas hasta los 19 años en la Comunidad, siendo 20 de ellas en el caso de menores de 15 años. En relación a los métodos anticonceptivos, cerca de la mitad de las mujeres que realizaron interrupciones voluntarias del embarazo reconocieron no usarlos (1.506); donde los de barrera y hormonales fueron empleados por 854 y 446 mujeres, respectivamente.

Además, prácticamente la totalidad de los abortos se llevaron a cabo a petición de la mujer (2.986 casos), donde en 131 ocasiones se practicaron por un riesgo grave de anomalía para el feto. La mayoría de los abortos tuvieron lugar en centros extrahospitalarios (2.242), frente a los hospitalarios (933), donde el ámbito privado predominó en el caso extrahospitalario, con la totalidad de los casos, frente al hospitalario, con 491 casos en el ámbito público.