Mercadona comercializa 71.000 toneladas de patata de Castilla y León Se trata del 29% más respecto a la campaña anterior

Lunes, 20 de octubre 2025

Mercadona ha comercializado este año 71.000 toneladas de patata de Castilla y León, un 29% más que la campaña anterior, más del 38% de las 184.800 toneladas de patata nacional que ha vendido la cadena, que supone un incremento del 35% gracias a las dobles cosechas (campañas de invierno y de verano).

En concreto, ha comprado 160.000 toneladas en la campaña de verano, que se inició el pasado mes de mayo y acaba de finalizar, a las que hay que sumar las 24.800 toneladas de la campaña de invierno, que se cultivaron entre los meses de agosto y diciembre de 2024 y que ha permitido a la compañía tener patata nacional en sus lineales durante los primeros meses de este año.

En concreto, la compañía ha comercializado patatas cultivadas en campos de Madrid, Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo), Castilla y León (Ávila, Valladolid, Segovia y Zamora), Galicia (Ourense), Euskadi (Araba/Álava), Canarias (Tenerife y Gran Canaria), Illes Balears (Mallorca e Ibiza), Región de Murcia (Cartagena), C. Valenciana (Alicante) y Andalucía (Sevilla, Málaga, Almería).

Todo ello gracias a la colaboración y a los acuerdos estables que mantiene con proveedores locales como Patatas Hijolusa, Patatas Meléndez, Patatas Gómez, Udapa, Cadimisa, Illacamp, Papacan, Mr. Chippy y Legufrut.